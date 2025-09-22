Ｊ１鹿島は、１０月５日に行われる第３３節Ｇ大阪戦（メルスタ）において、ギネス世界記録挑戦を目指す企画を実施する。

挑戦テーマは「１時間にマスコットが行ったハイタッチ最多数」。クラブマスコットのアントンが挑む。達成した場合は、チャレンジ後に表彰式も予定されているという。

「アントンチャレンジデー ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ 理想科学工業」の一環として行われ、クラブによると、アントン自身が一生懸命考えた企画だという。 アントンはクラブを通じて「僕、一生懸命考えたよ！『ギネス世界記録』という誰もが知ってる目標をみんなでクリアして、世界一になろうと思ったんだっ！え、何で世界一になるかって？それは、僕がいつもスタジアムで行っている『ハイタッチ』だよっ！ハイタッチの世界記録を作って、サポーターのみんなと一緒に盛り上がりたいんだ！」とコメントした。なお、アントンは漢字が書けないため、クラブは注釈として「アントンの言葉を皆様にも読みやすくするため、一部書き換えています」とアナウンスしている。

実施場所はメルカリスタジアム隣のカシマスポーツセンター・メインアリーナで、１２時３０分〜１３時３０分まで。Ｇ大阪戦は１５時キックオフ。参加方法などの詳細は、後日クラブから発表される。