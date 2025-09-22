°Ë½¸±¡¸÷¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤Ë·ÝÌ¾¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿¿µ¶¤ò¼ÁÌä¡Ö¡ÈÅ·¡É¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡ÈÆ¸¡É¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡×
¥¿¥ì¥ó¥È°Ë½¸±¡¸÷¡Ê57¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£²Î¼êÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê70¡Ë¤Ë·ÝÌ¾¤ÎÍ³Íè¤òÊ¹¤¯¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÅ·Æ¸¤ÈÀ¼Í¥¤Ç½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£°Ë½¸±¡¤Ï¡¢Åö»þ14ºÐ¤ÎÅ·Æ¸¤¬²Î¾§¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¤¤¤Ê¤«¤Ã¤ÚÂç¾¡×¤Î¼çÂê²Î¡ÖÂç¤Á¤ã¤ó¿ô¤¨²Î¡×¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤«¤Ê¤ê¾®¤µ¤¤¤Þ¤ÞÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Å·Æ¸¤ÎÌ¾Á°¤Ë´Ø¤·¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤¿¤Á¤¬¡¢¡Ø¤³¤Î»Ò¤Ï²ÎÍØ³¦¤Ë¡ÈÅ·¡É¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿¡ÈÆ¸¡É¤À¤«¤éÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤Ë¤·¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅ·ºÍ¤Ö¤ê¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤¹¤ë°ïÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢ËÜ¿Í¤ËÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¿¿µ¶¤ò¿Ò¤Í¤¿¡£
Å·Æ¸¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤ÆÇ§¤á¤ë¤È¡¢Å·Æ¸¤È²ÎÍØ¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÆüÀ¶¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Î¤É¤¸¤Þ¤ó¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¸ÍÅÄ¤Ï¡Ö¡Ø¤¤¤Ê¤«¤Ã¤ÚÂç¾¡Ù¤Î»þ¤ÏµÈÅÄ¤è¤·¤ß¤ÎÌ¾Á°¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÊäÂ¡£Å·Æ¸¤Ï¡ÖËÜÌ¾¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤ÎËÜÌ¾¤Ç½Ð¤Æ¡×¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£