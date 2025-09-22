女性3人組テクノポップユニットPerfume・のっちさんが自身のインスタグラムを更新し、37歳の誕生日（9月20日）を迎えたことを報告した。Perfumeは21日に公式サイトで2026年からのコールドスリープ（活動休止）を宣言したばかりで、世間をざわつかせる最中に公開されたのっちさんの37歳の抱負が、ネット上で話題となっている。



【写真】祝37歳！花束を抱えたのっちさん

のっちさんは、「37さいになりました！！！みなさまお祝いありがとうございます」とカラフルな絵文字を交えて投稿。「色んなことに興味を持って自分の好きを沢山見つけて、好きなことでいっぱいにしてまるごと抱きしめて。それをPerfumeに活かせるように、そしてみんなにシェアしていけたらいいなあ。そんな一年にしたいなと思ってみてます」と、抱負をつづった。



SNSでは、「のっちさんLEVEL UPおめでとーー！」「素敵な37歳を過ごしてね！！！のっち大好き！」「のっちさんお誕生日おめでとう 笑顔いっぱいの1年になりますように」「花束の色味が似合いすぎる」「若っ」「ずーっと美人だなぁのっちさん」「これからも、あ〜ちゃん、かしゆかとともに、末永くPerfumeが続くことを願っています」「何年もPerfumeを追い続けられる幸せを噛み締めてドームに行きます！！」などのコメントがあった。



なお、Perfumeの活動休止前最後のライブ「Perfume ZO/Z5 Anniversary"ネビュラロマンス" Episode TOKYO DOME」が、9月22、23日に東京ドームで行われる。