¡¡àÅÁÀâ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥óá¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³(56)¤¬27Ç¯¤Ö¤ê¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î3Æü¤Ë¼Ì¿¿½¸¡ÖAROUND¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡¢¤«¤È¤¦¡£¡ÖÈ¯Çä¤Þ¤Ç¤¢¤È¤â¤¦¾¯¤·¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ü¥È¥à¥º¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤ÇµÓ¤òÁÈ¤ó¤À¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö20Âå¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ãÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈåºÎï¡×¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÈ¿Â§µé¤ÎÈþËÆ¤Ï¡¢º£¤À·òºß¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö±ýÇ¯¤Î¥Ê¥¤¥¹¥Ü¥Ç¥£¡¼¤Ï·òºß¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤ËÜÅö¤ËåºÎï¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï10Âå¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢CM¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢»¨»ï¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯³èÌö¡£2001Ç¯12·î¤Ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²£ÈøÍ×¤È·ëº§¡£·ëº§¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£