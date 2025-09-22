シニア入り後、初の低迷 56歳の名手・深堀圭一郎が語る“今”「内心、悔しいですよ」
＜日本シニアオープン 最終日◇21日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞レギュラーツアー通算8勝の56歳・深堀圭一郎は今年、シニアツアー入りをしてから「初めて」苦しいシーズンを過ごしている。
〈写真〉65歳overとは思えない！ 原辰徳氏のパワフルスイング
そのなか迎えたメジャー今季初戦は、トータル1オーバー・32位タイで予選を通過すると、3日目には今年の自己ベストスコアとなる「68」をマーク。最終日は、前半にスコアを2つ伸ばすも、後半に失速し2オーバーとスコアを崩したが、トータル1アンダー・24位タイで終えた。3日目の8番パー5（510ヤード）でのイーグルは、深堀にとって兆候が見えるものだった。「本当にいいティショット」をフェアウェイに置くと、219ヤードのつま先上がりのライからカットをかけてスライス弾道で2オンに成功。10メートルのパットを沈めた。「見事なイーグルだったと思う。バットなイーグルではなくて。そういう瞬間はうれしいですよね。言うことを聞かない自分しかいなかったから…」。兆しが見える“◎”となった。2019年にシニアツアー入り。競技以外にもレギュラーツアーの解説や人気プロとしてゴルフ番組にも出演する。ナビゲーターを務める、情報・ドキュメンタリー番組の『CROSSOVER 〜こころを動かすスポーツ〜』という番組を持つなど忙しい日々を過ごしながらも、ここまでシニア通算2勝を挙げている。毎年かならずトップ10入りを複数回果たしてきたが、今年は8試合に出場し、最上位が「ノジマチャンピオンカップ箱根 シニアプロゴルフトーナメント」での20位タイとなかなか状態が上がってこない。ただ、日本一を争う試合では、「ゴルフがずっとよくなかった。でもいろいろやりながら、光を求めてやっている。やっと向くべき方向が少し見えてきているかな」と笑顔を浮かべることができた。そんな深堀は自身の現状、そして今後について、じっくりと語る。「こういう時もある。これでかみ合ってくれればいいですけど、まだまだ…。今年は1回ぐらい優勝争いができればいいかな。内心は悔しいですよ。でも、悪いのを悪いなりに受け止めることもできているし、原因もわかっている。それをどう直していくのか。すぐ治るかは、わからないけど。でも長年やっていたおかげで、プレーは続けられる。この歳で致命傷にはならない…心も体もね（笑）。そういう意味では、ちょっとひと呼吸。ガマンのときですけど、諦めてもないし、適当にやっているわけでもない。いまの現状をしっかり把握してやっています」スランプの自分と、しっかり向き合っている。また、こんな経験もいいイメージにつながっていく。今年の「日本オープン」（10月16?19日）は、03年に自身が制した時と同じ日光カンツリー倶楽部（栃木県）が舞台になる。今回は解説として、大会に携わる。「先日、（コースを）回らせてもらって、ひさしぶりにバックナインをプレーしました。回りながら、昔のことを思い出して、やっぱり最終日のバックナインはいいフィーリングだったというのが頭の中にも体にもあった。そういうことを感じながら回ることができたのは、いい時間でした」。かつての自分と“触れ合う”貴重な時間になった。今週行われる、メジャー今季第2戦の「日本プロゴルフシニア選手権」（25〜28日、茨城・イーグルポイントゴルフクラブ）にも出場。光明が見え始めた今、取り戻しつつある笑顔を、さらに大きくする一週間にしたい。（文・高木彩音）
