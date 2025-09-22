菅沼菜々がドアラのカチューシャを頭にオフショット 心配された途中棄権も「もう今は良くなっています！」とXで報告
菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。先週の「住友生命Vitalityレディス 東海クラシック」の開催中に海辺で撮影したオフショットを公開した。
【写真】海辺に立つ菅沼菜々、頭にはドアラのカチューシャ【本人のInstagramより】
「試合帰りに海ちょこっと寄ってみた」と記した投稿。菅沼はゴルフウェアのまま砂浜に立つと、その頭にはファンにプレゼントされたというドアラのカチューシャが。さすがは愛知県で開催された大会だけに、来場したギャラリーの中には熱烈な中日ドラゴンズファンも多かったようだ。投稿では「明日も頑張ろう」と記していた菅沼だったが、2日目の3ホールを終えた時点で棄権してしまった。初日はイーブンパーの46位タイというスタートを切っていただけに、ファンの間では心配する声が広がっていた。この棄権について菅沼は後にXで「背中の痛みがあり棄権という形になってしまいました」と説明。心配をかけたことにお詫びの言葉を綴っていたが、続けて「もう今は良くなっています！」「また来週から頑張りますので、応援よろしくお願いします！」と次戦の活躍を力強く宣言していた。投稿写真を「可愛い」と喜んでいたファンも一安心。次戦は宮城県で開催される「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」にホステスプロとして参戦予定。ファンは今季2勝目を期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
宮里藍が家族そろって「大阪・関西万博」へ 投稿写真を見た上田桃子は「最後の一枚何故かジワる」と反応
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
宮里美香が人生9回目のホールインワン！ しかし「今まで1番実感なかった」のは何故？
三浦桃香がタレントとドレスアップして可愛い2ショット 「アイドルユニットにしか見えんな」
【写真】海辺に立つ菅沼菜々、頭にはドアラのカチューシャ【本人のInstagramより】
「試合帰りに海ちょこっと寄ってみた」と記した投稿。菅沼はゴルフウェアのまま砂浜に立つと、その頭にはファンにプレゼントされたというドアラのカチューシャが。さすがは愛知県で開催された大会だけに、来場したギャラリーの中には熱烈な中日ドラゴンズファンも多かったようだ。投稿では「明日も頑張ろう」と記していた菅沼だったが、2日目の3ホールを終えた時点で棄権してしまった。初日はイーブンパーの46位タイというスタートを切っていただけに、ファンの間では心配する声が広がっていた。この棄権について菅沼は後にXで「背中の痛みがあり棄権という形になってしまいました」と説明。心配をかけたことにお詫びの言葉を綴っていたが、続けて「もう今は良くなっています！」「また来週から頑張りますので、応援よろしくお願いします！」と次戦の活躍を力強く宣言していた。投稿写真を「可愛い」と喜んでいたファンも一安心。次戦は宮城県で開催される「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」にホステスプロとして参戦予定。ファンは今季2勝目を期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
宮里藍が家族そろって「大阪・関西万博」へ 投稿写真を見た上田桃子は「最後の一枚何故かジワる」と反応
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
宮里美香が人生9回目のホールインワン！ しかし「今まで1番実感なかった」のは何故？
三浦桃香がタレントとドレスアップして可愛い2ショット 「アイドルユニットにしか見えんな」