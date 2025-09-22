長崎くんちの踊町の見どころを紹介するシリーズは『賑町』です。

総勢80人以上が3隻の船で、海での漁を表す「大漁万祝恵美須船」。

諏訪の大海原を突き進む、親子の絆を追いました。

◆長崎くんち唯一“海での漁”表現する船

（掛け声）

「ホーエイ、ホーライエ」

“網方” の子どもたちが仕掛けた網に魚を追い込んだあと、子舟と親船の3隻による豪快な曳き回しで大漁を祝います。

賑町が奉納する『大漁万祝恵美須船』。

（長采 立岩 直樹さん(52)）

「雄大さ、力強さを伝えていけたら。小さなところを積み上げて、心意気が伝わるように頑張りたい」

くんち本番の踊場のひとつ “中央公園” がある「賑町」。

町内にかかっていた賑橋にちなみ、この名前が付きました。

かつて魚市場があったこの町には、今も恵美須神社が祭られていて、1986年から海の漁をテーマにした「大漁万祝恵美須船」を奉納しています。

海での漁を表現する船は、長崎くんち唯一です。

6月に実施された、恒例の清祓。

町の関係者約30人が、稽古の安全を祈願しました。

清祓のあと、根曳たちが船を蔵の外に運び出しますが…。

（新人根曳 船越 勇人さん(31)）

「思ったより重くて。笑えるくらい重かった。

清祓も終わってやっと始まるなと実感がする。子どもが乗ってから回すと、かなり大変だと思うので今から頑張りたい」

今年は根曳20人が参加ｔ

半数が新人で、まとめるのは根曳として4回の出演を誇る根曳頭の向 篤司さんです。

（根曳頭 向 篤司さん(50)）

「1番にはワクワクしているのと、根曳頭なので緊張がある。半分が新人で楽しんでもらいたいのと、根曳みんな気持ちひとつにしてみてほしい」

◆ 総勢84人が参加 最大級の重さ4ｔの船を豪快に曳き回す

賑町は、根曳のほかに網入れを行う「網方」。

子舟の「若根曳」など、1歳～52歳の 総勢84人が参加しています。

（円陣）

「次、諏訪神社(の踊馬場)に立てるのは、10月の本番。きょうは悔いが無いように、全力を出し切って頑張りましょう。

ホーエイ、ホーライエ！！」

8月下旬、諏訪神社での最後の場所踏みです。

親船の「恵美須船」を、力強い囃子と掛け声で曳きまわします。

回すのが難しいとされる4輪の船で、重さは約4トン。

船を勢いよく回すために重要な役割を担うのは、左舷先頭の1番を任されている大沢 剛史さんです。

（左舷1番 大沢 剛史さん(49)）

「掛け声で左回りの時は、左エイオーの始まりもヤーで声を出す。

とにかく後ろが回りやすいように、押して引いて力いっぱい回す」

前回2015年は、念願だった長男の福太朗さんとの出演を果たし、今回は次男の寿次朗さんとの共演が実現しました。

（左舷1番 大沢 剛史さん(49)）

「感無量というか、感極まるのはあった。それをもう1回、49歳になってできると思っていなかったのでうれしい」

（次男 寿次朗さん(13)）

「尊敬しているし、1番の目標だからいつも背中を見て、頑張っているなと思っている。かっこいい」

寿次朗さんも男の子たちで曳く「宝恵舟」で、父と同じ左舷の1番を担当しています。

（声掛け）

「よう頑張っている。あともう1回あるから最後ね。全力出していこうや」

◆船頭の “鯛釣り” は本物の鯛を使う

稽古納めは今月下旬。

船回しの息はあってきましたが、ここから求められるのは、根曳たちの声や動きをそろえ、完成度を高めること。

微調整が続きます。

（根曳頭 向 篤司さん(50)）

「船回しとかはある程度できているが、所作一つひとつ、立ち方や立ち姿を詰めていかないといけない」

船頭の “鯛釣り” で始まる『大漁万祝恵美須船』。

生きた鯛やイセエビなどを使用していて、稽古でもこの日は、生きのいい鯛を使いました。

今回大役を務めるのは、中西 生和さん 6歳。

父の一生さんは、根曳として出演します。

（父 一生さん(43)）

「本当にありがたいこと。ハラハラ、ドキドキでうまくできるのかというのが1番」

（船頭 中西 生和さん(6)）

「緊張した」

（記者）

「(鯛の)重さはどう？重い？」

（船頭 中西 生和さん(6)）

「軽い」

（父 一生さん(43)）

「嘘やろ！」

諏訪神社での「鯛釣り」に臨んだ生和(きわ)さん。

40センチもある生きた鯛は重い上に動くため、すんなり釣り上げることができません。

この鯛を用意したのは、一生さんです。

約80年の歴史がある東古川町の「𠮷川鮮魚」の4代目。

主に長崎で獲れた魚を販売していて、奉納踊で使う魚介類も扱っています。

（父 一生さん(43)）

「練習用に、毎日とっておっておく。(魚が)暴れたりすることに慣れてもらいたい。怖がったりするので」

生和さんは、お辞儀や釣り上げたあとの演出など、船頭としての立ち居振る舞いを父とともに練習。

本番1か月前には生和さんは上手に釣り上げ、鯛を披露できました。

（記者）

「みんなにちゃんと見せられた？」

（船頭 中西 生和さん(6)）

「すごくうれしかった」

（父 一生さん(43)）

「100点満点中、何点？」

（船頭 中西 生和さん(6)）

「100てん」

大勢の観衆が足を止める中、根曳たちの掛け声や動きも徐々にそろい、追い求める形に少しずつ近づいてきました。

（長采 立岩 直樹さん(52)）

「海の船なので豪快さ、迫力がある、前回以上に感動してもらえるように、心意気が伝わるように頑張っていきたい」

（父 一生さん(43)）

「（諏訪神社の）鎮座400年の節目の年に、船頭という大役をさせてもらえた。親子で頑張りたい」

（船頭 中西 生和さん(6)）

「さかなを釣るのをがんばる」

10年ぶりの奉納を迎える賑町の『大漁万祝恵美須船』。

くんちを通し、より強くなった親子の絆で諏訪の大海原を突き進みます。