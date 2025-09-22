「うるさい音にさよなら！」「安眠？集中？」旅行・勉強・睡眠に使えるおすすめ耳栓9選
耳栓をはじめ選ぶとき、「どれを買えばいいの？」と迷う人は多い。夜のもの音を遮りたい、勉強や仕事に集中したい、旅行中や飛行機で快適に過ごしたいなど、使うシーンによって選ぶべきタイプは変わる。「防音性」「装着感」「使い捨て／洗える」などの違いを知っておくと、失敗せずに自分に合ったものを見つけられる。今回は耳栓デビューの人でも安心して選べるように、用途別のおすすめの耳栓を紹介する。
【画像】“静かな世界”をつくる…旅行・勉強・睡眠に使えるおすすめ耳栓はこれ
■睡眠・安眠向け耳栓
[睡眠のプロ監修] 耳栓 睡眠用 完全遮音 36db低減
聴覚の専門家が監修したシリコン製の耳栓。36dBの高い遮音性能で、いびきや生活音をしっかりカットし、静かな環境で眠りやすくしてくれる。。XSからLまで4サイズ展開があり、耳に合わずに痛い…という失敗も避けやすい。水洗いして繰り返し使えるため、で衛生面やコスパ面でも安心だ。
[睡眠インストラクター推薦] Wawalag みみあなとじる君
睡眠インストラクターが推奨する耳栓。使い捨てタイプで10ペア入りと大容量なので、毎日清潔に使えるのがうれしい。遮音性が高く、いびきや飛行機の騒音を軽減し、静かな環境で眠りやすくしてくれる。柔らかな素材で長時間の装着も快適。専用ケース付きで持ち運びやすく、旅行や出張にも頼れるアイテムだ。
耳栓 完全遮音 55db低減 ノイズキャンセリング 睡眠用
最大55dBの遮音効果に加え、ノイズキャンセリング機能を備えた特殊タイプの耳栓。シリコン製で柔らかくフィットし、水洗いできるので清潔に繰り返し使える。いびきはしっかり遮断しつつ、目覚ましの音は聞こえるように設計されているため「静けさ」と「安心感」を両立。夜の騒音に悩まされる人や、耳栓デビューでも失敗したくない人にぴったりだ。
■勉強・集中作業向け耳栓
Loop Quiet 2 耳栓
スタイリッシュなデザインで世界的に人気のLoopシリーズ。静音モデルの「Loop Quiet 2」は、24dBのノイズリダクションで周囲の雑音を抑え、カフェや図書館、ワークスペースでも集中しやすい環境を作ってくれる。イヤホンのように見えるデザインも魅力。耳に合わせてチップを選べるため、装着感も調整しやすく、耳栓デビューでも安心だ。
[2025業界新登場] Lupsty 耳栓 55dB 完全遮音
最大55dBの遮音性能で、周囲の生活音やいびきをしっかり防ぎ、静かな環境を作り出してくれる。一方でアラーム音などの必要な音は聞こえる設計になっているため安心して使えるのもポイント。シリコン製で水洗い可能なのも嬉しい。S・M・Lのサイズ展開で耳に合いやすく、ケース付きだから持ち運びに便利だ。勉強・仕事・旅行など幅広いシーンで役立つ。
■ライブ・コンサート向け耳栓
Loop Experience 2 耳栓
音楽を楽しみながら耳を守れる、ハイファイ仕様の耳栓。SNR17dBのノイズリダクションで大音量をやわらげつつ、音質はクリアに保ってくれる。フェスやライブで「音は楽しみたいけど耳への負担は減らしたい」という人にぴったりだ。スタイリッシュなデザインで人気が高く、コンサートやDJイベントのお共に心強いアイテムだ。
Quietide ライブ用耳栓 Q6
独自のフィルターを搭載し、大音量のライブやクラブでしっかり耳を守れる耳栓。音をこもらせずクリアに保つため、音楽を楽しみながら聴覚を保護できる。カラー展開が反故でファッション感覚で選べるのも魅力。高い遮音性を持ちながらも会話は聞き取りやすく、イベント中も快適に過ごせる。
■旅行・飛行機向け耳栓
HUFFBIO 革新的フォーム耳栓
コスパの良い耳栓を探している人におすすめの、ソフトフォーム素材を採用したモデル。36dBの遮音性能で、飛行機のエンジン音や旅行中の環境音を効果的に軽減してくれる。スーパーソフトな着け心地で耳への圧迫感が少なく、長時間のフライトでも快適に使える。初めての耳栓デビューにも取り入れやすい。
DKSHジャパン サイレンシア フライトエアー コード付
飛行機の離着陸時に耳がキーンとするのが苦手な人におすすめの専用耳栓。気圧変化による不快感をやわらげ、長距離フライトでも快適に過ごしやすくしてくれる。コード付きで紛失を防げるのも安心。会話は聞き取りやすいままなので、機内サービスや同行者とのやりとりにも支障がない。実用性が高く繰り返し使える仕様で経済的にも優れている。
耳栓は「遮音性」「装着感」「使い捨て／洗える」などの特徴を知って選ぶと失敗しにくい。旅行や勉強、睡眠など、シーンに合ったタイプ取り入れることで快適さはぐっと増す。用途に合わせて耳栓を使い分け、集中や安眠をサポートしよう。
