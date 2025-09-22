タレント上沼恵美子（70）が22日、ABCラジオ「上沼恵美子のこころ晴天」（月曜正午）で、見舞いに最適な“プレゼント”についてトークを展開した。

入院中の見舞いの話題になり、上沼は「入院してて何のプレゼントが一番いいかって知ってる？」と質問。「正解はないねんけど」と断ったが、同局・北村真平アナウンサーが「王道でうれしいのは果物とか、すぐ食べられるゼリーとか」と答えると、上沼は「喉越しがいいしね」と同意。「カットフルーツなんかうれしいわな、皮むかなアカンとかは嫌やからね」と賛同した。

そして「それもいいんだけど、一番最低なのはね」と切り出し、「“君のために作った歌”って言うて、ギターを背負って来られるのが“一番嫌”って言ってた。悪化する言うてたわ、病気が」と告白。「“ちょっと出られる？”言うて、中庭で演奏するねんて」と説明すると、北村アナは「ポール・マッカートニーでギリ許せるかどうかですね」とツッコんだ。

さらに上沼は「私が聞いた中で一番良かったのは、“早く良くなって、君が好きなあのアーティストのコンサートチケットだよ”っていうのが良かった」と語っていた。