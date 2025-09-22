女優で声優の戸田恵子（68）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。かつて超人気女優と行ったという路上ライブについて語った。

MCの「ハライチ」澤部佑から「戸田さんは女優・杏さんと仲良しで。一緒に海外行かれたりとかね」と紹介されると、「そうですね。彼女がパリに住んでるってこともあり、パリに行ったりするんですけど」と打ち明け、今年は杏の子供も連れて共にフィンランド旅行を楽しんだと語った。

また澤部が2人がフランスで路上ライブをしたとの話を振ると、戸田は「そうそうやりました。路上、パリでね」とかつて杏がギターを弾きながら2人で歌を歌ったとも告白。「あの日は年に1回、許可なく一般の人も路上でパフォーマンスしていいっていう日があるんです。だから2人で」と説明した。

澤部は「それでなんかアンプが必要だからって言って、杏さんがお父さんに頼んで、アンプ日本から持ってこさせてみたいな。凄い」と2人のために杏の父で俳優の渡辺謙がアンプを運んだとも明かし、戸田は「そうなんですよ。私たちよりちょっと先に、謙さんがパリに行ってたから、その時に持ってきてもらって」と笑顔で回顧。「でそのアンプを利用して、私たちはちょっと歌わせてもらいました」と続けた。