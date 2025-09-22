日本時間午後１０時４５分にウィリアムズ米ニューヨーク連銀総裁が講演、同午後１１時にムサレム米セントルイス地区連銀総裁が講演、同２３日午前１時にハマック米クリーブランド地区連銀総裁が講演、バーキン米リッチモンド地区連銀総裁が講演、ミラン米連邦準備理事会（ＦＲＢ）理事が講演する。前週に示された米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）メンバーの政策金利見通しで、今年の利下げ回数の予想が９月を含めて２回から３回に引き上げられた。これから発言する米ＦＲＢ関係者からも年内の利下げ回数がこれまで予想していたよりも１回多くなり、結果的に年内残り２回のＦＯＭＣの各会合で続けて利下げすることがありうるとの見解が示されるようで、米ＦＲＢの年内連続利下げの思惑が強まり、ドルが売られる可能性がある。



また、このあとの海外市場では、英欧中銀関係者の発言も予定されている。日本時間２２日午後５時にエスクリバ・スペイン中銀総裁が会議に参加、同２２日午後９時半にピル英中銀（ＢＯＥ）チーフエコノミスト兼金融政策委員会（ＭＰＣ）委員が討論会に参加、同２２日午後１０時４５分にレーン欧州中央銀行（ＥＣＢ）専務理事兼チーフエコノミストが討論会に参加、同２３日午前１時にナーゲル独連銀総裁が講演、同２３日午前３時にベイリーＢＯＥ総裁が講演することになっている。



MINKABU PRESS

