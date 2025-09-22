唐田えりか、“大親友”とテーマパークで2ショット おそろいのグッズで仲良く満喫
俳優の唐田えりか（28）が、22日までに自身のインスタグラムを更新。“大親友”とのテーマパークでの2ショットを披露した。
【写真】おそろいのキノピオ帽子で2ショット披露の唐田えりか＆ゆりやんレトリィバァ
唐田は「by @yuriyan.retriever」とつづり、芸人、俳優、ラッパー、声優、ラジオパーソナリティなど、ジャンルを問わず活躍するゆりやんレトリィバァ（34）とテーマパークを楽しむ2ショット写真などを複数枚投稿した。おそろいの帽子やサングラス、スマホケースなどが写っており仲の良さがうかがえる。
2人はドラマ『極悪女王』で共演。劇中では、ゆりやんがダンプ松本、唐田が長与千種を演じた。長与とクラッシュ・ギャルズを結成したライオネス飛鳥役には、剛力彩芽（33）。劇中ではライバルであり、それぞれにとって新境地となった。
これまでのインスタグラムでも「極悪女王で出会って大親友になり、劇中でダンプ松本になってからは実際に話さなくなって憎み合う日々もありました。彼女とだから乗り越えられた瞬間が沢山ありました。一緒にお芝居ができて、本当に楽しかった!!!本気でぶつかりあったあの時間は宝物です」とつづるほどの仲を見せていた。
