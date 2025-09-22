70ºÐÂçÊª²Î¼ê¡õ68ºÐÂçÊªÀ¼Í¥¡¢½Ð²ñ¤¤¤Ï¾®³ØÀ¸¡¡½ãËÑ¥¨¥Ô¤Ëß·ÉôÍ¤¡ÖÄ«¥É¥é¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¡×
²Î¼êÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê70¡Ë¤ÈÀ¼Í¥¡¢½÷Í¥¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ê68¡Ë¤¬22Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°11»þ50Ê¬¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿²ÎÈÖÁÈ¡ÖÆüÀ¶¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Î¤É¤¸¤Þ¤ó¡×¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Å·Æ¸¤¬¡Ö¤â¤¦58Ç¯¡©¡×¤ÈÀÎ¤Î¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¤È¡¢¸ÍÅÄ¤ÏÎ®¤ì¤¿²áµî±ÇÁü¤Ë¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¡£¤â¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¡Ö¤è¤·¤ß¤Á¤ã¤ó¤Ï¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤À¤«¤éÆüËÜ°ì¡£»ä¤Ï¥Ò¥é¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
Å·Æ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Î¤É¤¸¤Þ¤ó¡×¤Î¿³ºº°÷¤Î¼«Âð¤Ë¾·¤«¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤È»ä¤Ï¤½¤³¤Î¤ªÂð¤Ç¤º¤Ã¤È¥ì¥Ã¥¹¥ó¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£¸ÍÅÄ¤â¡Ö¹ç½É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£¤Á¤Ó¤Ã¤³²Î¼ê¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤â´Þ¤á¤Æ¤ÎÎý½¬¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¹ç½É¡×¤È²û¤«¤·¤ó¤À¡£
Åö»þ¤ÏÆóÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö»ä¤¬¾å¤ÎÊý¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢²¼¤Ë·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¤¬µÙ¤ó¤Ç¤ª¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÅ·Æ¸¡£¡ÖÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÇöÌÀ¤«¤ê¤È¤«¤Ç¤¤¿¤éÌÀ¤ë¤¤¤È¤³¤í¤Ç¿²¤¿¤¤¤Î¤Ç¡£ÅÅµ¤¾Ã¤µ¤ì¤¿¤éÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ê¸ÍÅÄ¤¬¡Ë¥Ð¥Á¥Ã¤È¾Ã¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¾Ã¤µ¤ó¤È¤¤¤Æ¡ª¤Ã¤Æ¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¸ß¤¤¤¬¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡£»ä¤¬¾å¤«¤éÈ±¤ÎÌÓ¤ò¥Ð¥µ¥Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¿²¤¿¤«¡©¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¥®¥ã¡¼¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¤Í¡£¡Ø¤ª¤Ð¤±½Ð¤¿¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¥Ï¥é¥¤¥Áß·ÉôÍ¤¤Ï½ãËÑ¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡Ö¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ«¥É¥é¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£