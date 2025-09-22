女性ヘビーメタルバンドNEMOPHILA（ネモフィラ）が21日、CLUB CITTA'川崎で、初の自主企画イベント「地平天成獄音道中−地獄フェス−」を開催した。

同フェスはNEMOPHILAらしく“地獄のゆるふわ”なステージにさまざまなゲストアーティストを迎え、獄音をお届けしたいという思いで企画された。そのゲストには、今年デビュー40周年を迎えたSHOW−YAら3バンドが参加した。

トップバッターとして出演したSHOW−YA。寺田恵子（62）は「今日は地獄のフェス！ うちらは地獄？ それともエンゼル？」と会場に笑いながら呼びかけた。「いろんな時代を生きて来て、今なおやれているのは、みんなの力、みんなとのつながりがあったから！」とし、「10／19は六本木EX THEATERでライブあるんで、ぜひ来てください」と呼びかけた。

この日、代表曲「限界ラバーズ」など全5曲を披露した。

「RiL」「NOCTURNAL BLOODLUST」と続き、「NEMOPHILA」はオオトリで登場した。

地響きのような歓声の中、オープニングナンバーは「OSKR」を披露。mayuのアグレッシブはボーカルは終始オーディエンスを圧倒した。「前の3組でエネルギーを使い果たしたんじゃないの？ 大丈夫？ 今日は地獄へ落とされにきたんだよね!!」と会場をあおった。

同ステージではこの日、情報解禁＆配信リリースされたアルバム「開花宣言」から「BRAINWASH」を披露した。

新体制となり1年半を迎えるNEMOPHILA。自信に満ちあふれた4人は、飽くなき高みへの挑戦と探究を胸に突き進む。今回の自主企画もその1つだが、「誰かと一緒に何かを作り上げることの難しさも勉強になった」とmayuは言う。

NEMOPHILAとしての成長と進化に限界を感じさせず、さらなる高みを目指す“地獄フェス”となった。