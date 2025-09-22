10月スタート新番組MCの堂本光一×加藤シゲアキが熱い意気込み！互いに“リスペクト”も語る

10月6日（月）よりスタートする、堂本光一と加藤シゲアキがMCの新番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』。

放送に先駆けて囲み取材会が行われ、MCとして初タッグを組む堂本×加藤が、エンタメへの熱い思いやお互いへのリスペクトを語った。

同番組は、ミュージカル『SHOCK』シリーズで作・構成・演出・主演を手がけ、国内ミュージカル単独主演記録を更新し続けてきた堂本光一と、アイドル・俳優・小説家・劇作家・映画監督…など多ジャンルで活躍する加藤シゲアキが、“世界の知られざる舞台エンタメSHOW”を徹底調査。今、見ておくべき＆知っておくべきエンタメを幅広く世に広く伝えていく番組だ。

歌舞伎・2.5次元・現代演劇・最新ダンスパフォーマンスなど…一見難しそうだが、見方がわかれば楽しめるエンタメの真髄も深堀り。その道を極めたゲストをスタジオに招き、奥深き魅力を語りつくしていく。

◆互いの“魅力”を語り合う！

囲み取材会では、初収録を終えたばかりの2人がMCタッグとしての手ごたえを報告。

堂本は「シゲは黙っていてもスッと入ってきてくれるので、とても“楽”でした。フォローもしてくれるし、ツッコむところはツッコんでくれるし、初収録もすごく楽しくできました」と頼もしい後輩に感謝。

すると加藤は「先輩とタッグを組むということで少し気負うところもあったのですが、楽しくやらせていただきました。先輩の懐の広さに感動しております」と顔をほころばせた。

多彩なエンタメの魅力を届ける番組にちなんで「お互いの“魅力”を紹介しあってほしい」という記者からのオーダーには、堂本が「自分には小説の執筆なんて絶対できないだろうし、会話していても、シゲは頭がいいんやな、ちゃんとしているな…と常に思います」と知性あふれる加藤を絶賛。

対する加藤は「僕はこの世界に入ったときから、（堂本の）背中を見て育ったといっても過言ではないので…」と熱く語りはじめ、「演劇作品を作るときは、とにかくいろいろなことを考えなければなりませんが、光一くんは即応力や視野の広さがあり、しかも自分で“真ん中”に立つ…。これは誰にでもできることではありません！ 語れども語り尽くせぬ魅力があります」と熱弁が止まらない。

さらに「光一くんは“変わらなさ”がスゴイ！ 第一線で活躍し続けてることがすべてを物語っているなと思います。光一くんがエンターテインメントについて綴った書籍も読ませていただいたのですが、ものづくりにおいて最後までこだわりを突きとおす情熱も本当に素晴らしい。いつかこの番組でも“堂本光一特集”をやってほしい！」とたたみかける。

これには堂本が「マジで…？ 本まで読んでくれたの…？」とちょっぴり照れながら驚き。「まさに、“こういうところ”ですよね。シゲは仕事に対しての向き合い方が真面目！ NEWSとしての活動でも、シゲというキャラクターがそのまま画面に現れているな、と常々思っています」と、加藤にやさしいまなざしを向けていた。

◆MC2人が意気込み！

もちろん、2人は新番組の魅力も存分にアピールする。

堂本は「舞台だけではなく、世界のさまざまなエンターテインメントを伝えていきます。エンタメってものすごく幅広くて、自分たちが知ってるものもあれば、まったく知らない世界もある。それらを発信したり、逆に僕らが教わったり、いろいろな可能性が広がる番組です。僕自身、第一線で活躍されているゲストの方々とお会いできるのが楽しみ！」と、みどころを説明。

「エンタメのなかには足を踏み入れづらいものもありますが、“こんな世界もあるんだな”と広く知っていただくきっかけになれば…。みなさんのエンタメに対する“敷居”が低くなるとうれしいですね」と力強く呼びかけた。

加藤も「僕自身、エンタメが大好きで、しかも“雑食”なものですから、この番組でさまざまなカルチャーの最前線に触れられるのはとてもうれしい。必ず自分の肥やしになると思うし、先輩と一緒にそれらを学べる貴重な機会になりそう」と期待をまじえる。

さらに「エンターテインメントの根幹は、子どものころに感じたワクワクとかドキドキみたいなもの。だからこそ童心にかえって“これスゴイな！”と、エンタメの視聴者と一緒にワクワク感を楽しんでいきたいなと思います」と抱負を語っていた。

◆初回は「2.5次元ミュージカル」がテーマ！

なお、記念すべき第1回は、今や世界で高い評価を博している「2.5次元ミュージカル」を特集する。

ゲストに『「進撃の巨人」-the Musical-』などで知られる演出家・植木豪、数多くの2.5次元作品で活躍する俳優・荒牧慶彦、今牧輝琉を迎え、原作コミックの世界観を極限までステージで再現する2.5次元舞台の演出手法に迫る。

井上芳雄、劇団ひとり、堀田茜もトークゲストとして駆けつけ、さまざまな視点から日本発の新たなカルチャーの奥行きを発見していく。

番組を見れば、舞台エンタメSHOWのすばらしさが丸わかり。敷居が高いと思っていた公演でも「週末に見に行ってみよう！」と思える、総合エンタメ案内番組『光一＆シゲのSHOWマン!!』。

来年の春、有明に開業予定の東京ドリームパーク（TDP）との連動も視野に入れ、番組の枠を超えた楽しさを提供していく予定もあるので、こちらにも注目だ。