レンジで３分⁉ ふわふわに仕上がる「時短シフォンケーキ」
クリームチーズ・生クリーム不使用！水切りヨーグルトで作る「バスク風チーズケーキ」
特別な材料や道具がなくても、「なんとかなる」スイーツレシピ
お菓子作りには特別な材料が必要だったり、ものすごく手間がかかったり。そんな思い込みを覆すのが、現役パティシエで３姉妹の母のemi sweetsさんが考案した「なんとかなる」レシピです。
「日々のごはんみたいに、気軽にお菓子作りを楽しんで欲しい」という想いで、材料も道具も工程もシンプルにしたレシピ。オーブンの代わりにレンジを使ったり、定番の材料を家庭にあるもので代用したりと、お菓子作りのハードルがぐっと下がるスイーツレシピをご紹介します。
■【レンジで3分】しっかりふくらむ 時短シフォンケーキ
オーブンだと焼き時間が20分かかるシフォンケーキが、わずか3分で完成。レンジだからこそふわふわな仕上がりに。
【材料】（4号サイズの紙製シフォン型1台分）
［シフォン生地］
卵…2個
砂糖…40g
油…20g
牛乳…25g
薄力粉…40g
［仕上げ］
生クリーム…100g
砂糖…10g
【下準備】
・ 卵は卵黄と卵白に分ける。
・ 仕上げ用の生クリームと砂糖は合わせ、柔らかくツノが立つくらいに泡立てる。
【作り方】
［シフォン生地を作る］
（1）ボウルに卵黄と砂糖15g、油、牛乳を順に入れ、そのつど泡立て器でぐるぐる混ぜる。
（2）薄力粉をふるいながら加え、粉けがなくなるまで混ぜる。
（3）別のボウルに卵白と砂糖25gを入れ、ハンドミキサーの中速で泡立て、柔らかいツノがゆっくり曲がるぐらいのゆるめのメレンゲを作る。
（4）メレンゲをひとすくい（2）に加えてゴムベラでよく混ぜ、なじんだら残りを全部加えてさっくりと混ぜ合わせる。
＊最初に少し混ぜてなじみやすくするワザ
（5）型に生地を流し入れる。竹串をくるくる回して生地をならし、大きな気泡を抜く。
＊型が歪まないよう2枚重ねがおすすめ
◎下にお皿を敷いておくと生地があふれても安心です。
（6）型にふわっとラップし、電子レンジで3分加熱する。ラップを外し、冷めたら型から外す。
［仕上げる］
（7）泡立てた生クリームをケーキ全体に塗る。
◆注意点
・材料は「g（グラム）」表記しています。水、牛乳、生クリームは1g ＝ 1ml として計算してOK です。
・電子レンジの加熱時間は出力600W のものを使用したときの目安です。500W の場合は、1.2倍を目安に、こまめに様子を見ながら加減してください。
◆著者／emi sweets
製菓学校卒業後にパティシエとして勤務し、出産後は飲食店に勤めながら調理師免許を取得。現在は3人姉妹の子育てをしながら、現役パティシエとして活躍している。初心者でも失敗しない、材料も工程もシンプルでコスパのよいおやつレシピをYouTube で発信中。
著＝emi sweets／『材料・手間は最小限。すぐ作れて、ちょっとときめく なんとかなるおやつ』