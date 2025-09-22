スマホアプリ『ちいかわぽけっと』（以下、『ちいぽけ』）のハーフアニバーサリーを記念したポップアップイベントが2025年10月1日（水）より東京・名古屋・大阪で開催される。

『ちいぽけ』はイラストレーター・ナガノ氏がX（旧Twitter）に投稿している人気漫画『ちいかわ』を原作とし「ちいかわたちといつでもどこでも一緒」をコンセプトに『ちいかわ』の世界観を感じられる遊びを詰め合わせたスマートフォンゲームアプリ。2025年3月27日（木）より、日本および韓国、台湾、香港、マカオ、タイ、そしてアメリカを含む、世界43の国と地域にて配信されている。

ポップアップイベントではイベント会場にてアプリ画面を提示すると、ハーフアニバーサリーイベントのキービジュアルを使用したオリジナルデザインの「ちいぽけバルーン」がプレゼント。またイベント会場にてスタンプを2つ集めると、オリジナルデザインの「ちいぽけ缶バッジ」がプレゼントされる。

『ちいぽけ』やポップアップイベントの感想をハッシュタグ「#ちいぽけハーフアニバーサリー」を付けてXに投稿し、画面を会場スタッフに提示すると「ちいぽけクリアカード」がプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）