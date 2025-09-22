「台風19号」進路定まらず

気象庁によりますと、非常に強い台風１９号は、きょう（２２日）正午現在、南鳥島近海をゆっくりの速さで北東へ進んでいます。

【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？

中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５０メートル、最大瞬間風速は７０メートルとなっています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

詳しい情報はこちら【リンク先】

①「台風19号」詳しい進路予想 ②「台風18号」は今どこに？





「台風19号」今後の進路は？

③「台風18号」 先島諸島は高波に警戒 沖縄地方は高波に注意を④「今後16日間」の各地の天気シミュレーションをみる

台風の中心は、



あす（2３日）正午には日本の東で非常に強い台風

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



あさって（2４日）午前９時には日本の東で強い台風

中心の気圧は９５５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４０メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



2５日午前９時には日本のはるか東で強い台風

中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



２６日午前９時には日本の東で

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



２７日午前９時には日本の東

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



の予想となっています。

「台風18号」はどこに？

猛烈な台風第１８号は、きょう（２２日）正午にはフィリピンの東にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。



中心の気圧は９０５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は８０メートルとなっています。





今後の進路予想図については【画像②】の通りです。

台風18号 先島諸島は高波に警戒 沖縄地方は高波に注意を

台風の中心は、



あす（２３日）午前０時にはバシー海峡

中心の気圧は９００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は６０メートル、

最大瞬間風速は８５メートル



あす（２３日）正午には南シナ海

中心の気圧は９０５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５５メートル、

最大瞬間風速は８０メートル



あさって（２４日）午前９時には南シナ海

中心の気圧は９４０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６５メートル



２５日午前９時にはトンキン湾

中心の気圧は９９０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



２６日午前９時にはラオスで熱帯低気圧に変わり

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、



が予想されます。

非常に強い台風第１８号の影響で、先島諸島の沿岸の海域はうねりを伴い波が高く、２１日は次第にしけ、２２日から大しけとなるでしょう。また、強い風が吹く見込みです。



先島諸島では高波に警戒し、強風、落雷や竜巻などの激しい突風、急な強い雨に十分注意してください。雨雲が予想以上に発達した場合は、２２日から警報級の大雨となるおそれがあります。沖縄本島地方では、高波に注意してください。



［波の予想］

２１日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う

宮古島地方 ４メートル うねりを伴う

八重山地方 ４メートル うねりを伴う

２２日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う

２３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ６メートル うねりを伴う



［風の予想］

２２日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 東の風 １５メートル （２５メートル）

八重山地方 東の風 １７メートル （３０メートル）

２３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 南東の風 １５メートル （２５メートル）

八重山地方 南東の風 １７メートル （３０メートル）



［雨の予想］

２１日から２２日にかけて予想される１時間降水量は多い所で、

八重山地方 ３０ミリ

２１日１８時から２２日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

八重山地方 ５０ミリ

その後、２２日１８時から２３日１８時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

八重山地方 ６０ミリ



［潮位の予想］

２２日に予想される最高潮位

八重山地方 標高 １．３メートル



［防災事項］

先島諸島では、波が高く、次第にしける見込みです。



八重山地方では、２２日朝から大しけとなる見込みです。八重山地方では、うねりを伴う高波に警戒し、宮古島地方では、うねりを伴う高波に十分注意してください。なお、宮古島地方では、台風の進路等によっては大しけとなるおそれがあります。



沖縄本島地方では、波が高く、２２日昼前からしける見込みです。うねりを伴う高波に注意してください。



先島諸島では、２２日未明から強い風が吹く見込みです。強風に注意してください。



八重山地方では、２２日は激しい雨の降る所がある見込みです。２３日にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に十分注意してください。雨雲が予想以上に発達した場合は、２２日から警報級の大雨となるおそれがあります。



先島諸島では、２２日にかけて落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。沖縄本島地方では２２日にかけて、大東島地方では２１日は落雷や突風、急な強い雨に注意してください。



八重山地方では、大潮の時期と台風の接近が重なり、２２日は潮位が高くなる見込みです。海岸や河口付近の低い土地では、高潮による浸水や冠水に注意してください。

今後16日間の各地の天気シミュレーションをみる

今後16日間の各地の予報は【画像④～⑪】の通りです。

今後の気象情報に注意してください。