【台風情報】非常に強い「台風19号」今後の進路は？さらに日本のかなり南に「熱帯じょう乱」も発生 今月末には“新たな台風”発生の可能性も 16日間の天気シミュレーション【気象庁 台風予測 22日午後8時10分現在】