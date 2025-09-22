¤Ä¤¤¤Ë¡ªLE SSERAFIM¤¬¥Ç¥Ó¥åー¸å½é¤Î´ÚÉþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡ÖÂº¤¤¡×¡Ö´ÚÉþ¥ë¥»¥éÎÉ¤¹¤®¤Ç¹æµã¡×¤Ê¤É¥Õ¥¡¥ó´¿´î
LE SSERAFIM¡Ê¥ë¥»¥é¥Õ¥£¥à¡Ë¤¬¥Ç¥Ó¥åー¸å½é¤Î´ÚÉþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×LE SSERAFIM½é¤Î´ÚÉþ»Ñ¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª¡Ê½¸¹ç¡õ¥½¥í¥·¥ç¥Ã¥È①～⑤¡Ë
¢£LE SSERAFIM¤¬¥·¥Ã¥¯¤Ê´ÚÉþ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¤³¤ì¤Ï´Ú¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØELLE KOREA¡Ù10·î¹æ¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ö¥Ã¥¯¡ØSUPER ELLE¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¡£¿¿¼î¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÅÁÅý°áÁõ¤Ç¤¢¤ë´ÚÉþ¤ò¥â¥À¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÃå¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê¥àー¥É¤Î5¿Í¤¬¡¢±ð¤ä¤«¤ËÐÊ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Á¥åー¥ëÁÇºà¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯´ÚÉþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥µ¥¯¥é¡ÊLE SSERAFIM¡Ë
SAKURA¡Ê¥µ¥¯¥é¡Ë¤Ï¡¢¥Á¥åー¥ëÁÇºà¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯´ÚÉþ¤òÃåÍÑ¡£¥Úー¥ë¥Ö¥ëー¤ä¥é¥Ù¥ó¥Àー¤Ê¤É¡¢Í¥¤·¤¤¥«¥éー¤È¥â¥Î¥Èー¥ó¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¡£
¢£½ã¿¿¤Ê´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë´ÚÉþ»Ñ¤Î¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡ÊLE SSERAFIM¡Ë
KIM CHAEWON¡Ê¥¥à¡¦¥Á¥§¥¦¥©¥ó¡Ë¤Ï¥Á¥ç¥¯¥È¥¥¥ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë´§¤òÈï¤ê¡¢½ã¿¿¤Ê´ãº¹¤·¤ò¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤±¤ë¡£¥½¥Õ¥È¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Î¼Á´¶¤¬¡¢Èà½÷¤Î¥Ô¥å¥¢¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ã¸¤¤¥Ö¥ëー¤Î´ÚÉþ¤òÅ»¤¤¤½¤Ã¤ÈÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¥æ¥ó¥¸¥ó¡ÊLE SSERAFIM¡Ë
HUH YUNJIN¡Ê¥Û¡¦¥æ¥ó¥¸¥ó¡Ë¤Ï¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¿å¿§¤Î´ÚÉþ¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢Í¥²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£¤½¤Ã¤ÈÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢²¿¤«¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¢£²£´é¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¸÷¤ë´ÚÉþ»Ñ¤Î¥«¥º¥Ï¡ÊLE SSERAFIM¡Ë
KAZUHA¡Ê¥«¥º¥Ï¡Ë¤ÏÈ±¤ò¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ËÂ«¤Í¡¢¥¢¥Ã¥×¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£Èþ¤·¤¤²£´é¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬Âª¤¨¤é¤ì¡¢¼ª¤Ë¤Ï°ìÎ³¤Î¥Ñー¥ë¤òÅ»¤Ã¤¿¡£
¢£±ð´¶¤Î¤¢¤ë´ÚÉþ¤ÇÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤òÊü¤Ä¥¦¥ó¥Á¥§¡ÊLE SSERAFIM¡Ë
¤½¤·¤ÆºÇÇ¯¾¯¤ÎHONG EUNCHAE¡Ê¥Û¥ó¡¦¥¦¥ó¥Á¥§¡Ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò»°¤ÄÊÔ¤ß¤ËÂ«¤Í¤ÆÀ¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¡£Á¯¤ä¤«¤Ê»ç¤Î²Ö¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿Èþ¤·¤µ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¥ë¥»¥é¤Î´ÚÉþ»Ñ¤¬¤ß¤ì¤¿¡ª¡×¡Ö´ÚÉþ¥ë¥»¥éÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö3Ç¯±Û¤·¤Î¥ë¥»¥é¤Á¤ã¤ó¤Î´ÚÉþµã¤±¤ë¡×¡Ö¥â¥À¥ó¤Ê´¶¤¸¤Î´ÚÉþ¤âÎÉ¤¤¤Í¡×¡Ö´ÚÉþ¥ë¥»¥éÎÉ¤¹¤®¤Ç¹æµã¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡ÖÑ³Èþ¿ÍÁÇÅ¨¡×¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¸«¤Æ¤ë¥ë¥»¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£