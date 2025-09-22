timelesz、新メンバー5人による初のTVCMが完成！最後は5人で「ぷるんっ」と決めポーズ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timeleszの寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が出演する「8 THE THALASSO（以下、エイトザタラソ）」の新TVCM『かきあげたくなる、ぷるん髪』篇の地上波TVCMが、9月27日より東阪名エリアで放映開始されることが決定した。なお、5人でのCM出演は初となる。

■寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が「かきあげたくなる、ぷるん髪。」を体現！

2025年8月に行われたエイトザタラソのリニューアル後初となる本CMでは、新しく進化した“ぷるん髪”の魅力を伝えたいという想いから、timeleszの寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝を起用。

5人が会話をしながら自然に髪をかきあげる姿を通して、潤いに満ちた“ぷるん髪”が、単に髪を潤すだけではなく、つい触りたくなるほどの喜びや自信を感じる仕上がり感であることを、「かきあげたくなる、ぷるん髪。」のキャッチコピーとともに表現している。

自然な会話をしながらの撮影や、撮影の合間も笑顔と会話が絶えない仲の良い姿など、5人の素顔が収められたメイキング映像も公開中だ。

■timeleszの起用理由

ブランド設立後初の製品リニューアルを行い、リスタートを切ったエイトザタラソと、オーディション番組を経て、あらたな道へと進み始めたtimeleszの5人とのタイミングがマッチしたとともに、彼らのがむしゃらに頑張る姿は応援するファンの日々における“潤い”となっており、保水美容液シャンプーとして“潤い”を届けるエイトザタラソを“象徴する存在”であることから、今回の起用に至った。

■CMストーリー

「かきあげたくなる、ぷるん髪。」のキャッチコピーのとおり、髪をかきあげる仕草を通して、ぷるん髪の魅力を伝えていく本CM。CM冒頭では、エイトザタラソの象徴である“8”のオブジェのある空間で、timeleszの寺西、原、橋本、猪俣、篠塚が、会話をする様子から始まる。

「ねえ見て、ぷるんっ」「めっちゃ潤ってる」と、エイトザタラソで潤った髪を次々とかきあげる5人。それぞれのかきあげ仕草と同時に、髪から潤いが溢れ出ていく“ぷるん髪”演出を通して、“ぷるん髪”の視覚的な表現にも挑戦している。5人それぞれの個性溢れる“かきあげ仕草”やリアクションにも注目だ。

CM中盤では、美容液に浸るエイトザタラソが登場し、84パーセント以上になった美容液成分を表現。最後には、メンバー5人が同時に髪をかきあげ、「ぷるんっ」と決めポーズ。潤いたっぷりの15秒間となっている。

■撮影エピソード

5人では初となる今回のCM撮影は、5人ならではとも言える自然な会話をするシーンからスタート。決められたセリフではない会話だからこそ生まれるリアルな空気感は貴重で、他で見られない5人の素顔が垣間見えた。

5人が声を揃えて「ぷるんっ」と口にするシーンでは、「ぷるんっ」の声の高さなどを調整しながら、潤いが伝わる表現を模索。髪をかきあげてポーズを決めるシーンの撮影では、それぞれが違った仕草で潤った髪を自信たっぷりにかきあげる姿に、5人の個性溢れる魅力が炸裂していた。

撮影の合間も笑顔と会話が絶えず、仲の良い姿を見せた5人。最年少の篠塚は、突然踊り出してみんなを笑わせたり、エイトザタラソの象徴である“8”の文字を全身で表現したりとお茶目な姿を見せ、雰囲気を和ませた。

撮影終了時には、拍手とともに花束を手渡された5人。満面の笑みでお礼の言葉を述べる5人の姿には、初の5人でのCM撮影をやりきった充実感が漲っていた。

