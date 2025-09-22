15時の日経平均は501円高の4万5547円、アドテストが143.16円押し上げ 15時の日経平均は501円高の4万5547円、アドテストが143.16円押し上げ

22日15時現在の日経平均株価は前週末比501.66円（1.11％）高の4万5547.47円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1063、値下がりは503、変わらずは49と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を143.16円押し上げている。次いで東エレク <8035>が101.80円、ファストリ <9983>が70.50円、ＴＤＫ <6762>が42.54円、レーザーテク <6920>が28.77円と続く。



マイナス寄与度は86.1円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、中外薬 <4519>が12.86円、第一三共 <4568>が9.72円、ＫＤＤＩ <9433>が9.12円、コナミＧ <9766>が6.25円と続いている。



業種別では33業種中23業種が値上がり。1位は電気機器で、以下、石油・石炭、化学、精密機器と続く。値下がり上位には海運、建設、医薬品が並んでいる。



※15時0分4秒時点



株探ニュース

