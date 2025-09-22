第22回中国・ASEANビジネス投資サミットが閉幕

第22回中国・ASEANビジネス投資サミットの閉幕記者会見が9月21日、広西省南寧市で開催されました。中国・ASEANビジネス投資サミット事務局の楊雁雁事務局長によると、今回のサミットは企業を参加主体とし、人工知能（AI）が大きなビジネスチャンスとなったということです。

今回のサミットでは、「中国・ASEAN商工界の人工知能産業協力に関する南寧イニシアチブ」、「中国・ASEAN人工知能活用シーン事例集」、「中国・ASEAN人工知能産業協力研究報告」が発表され、AI産業界の協力強化に向けた政策提言と、その道筋に対する指針が示されました。

今年は中国・ASEAN自由貿易圏3.0版アップグレード議定書が署名された年です。第22回サミットではAIを主役に据え、企業が主体となって多くの経済貿易関連イベントが開催され、26件の成果を収めました。

楊事務局長によると、サミットでは初めて中国・ASEAN人工知能国際協力円卓会議が開催され、中国・ASEAN人工知能革新協力センターの責任者やアリババクラウド、アイフライテック（iFLYTEK）、商湯科技（センスタイム）、ルンジェン（潤建股份有限公司）、南京大学、深セン計算科学研究院、ラオスのALOテクノロジーグループ、マレーシア・セランゴール州情報技術・デジタル経済公社など、中国とASEAN諸国のリーディングカンパニー、科学研究機関の代表らが出席し、ASEANの大きな市場潜在力に高い期待を示しました。（提供/CRI）