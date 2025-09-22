チョン・へイン、クラシックなアメリカンスタイルを披露 トミーヒルフィガー2025Fallのビジュアルに登場
韓国の俳優チョン・へインが、トミー ヒルフィガー2025 Fall「The Hilfiger Racing Club」に登場。クラシックなアメリカンスタイルを披露している。
【写真】車体に座り…クールな表情を見せるチョン・ヘイン（全13枚）
チョン・ヘインは俳優としてのキャリアを「スピード感とスリルに満ちたレーシングのよう」と語り、親しみやすい魅力と静かな自信を、クラシックなアメリカンスタイルに反映。アメリカンスタイルの常識を覆してきたブランドの精神を受け継ぎ、ラグジュアリーなモータースポーツのノスタルジアと大胆で鮮やかなスピリットを融合し、プレッピースタイルに新たな息吹を吹き込む。
「The Hilfiger Racing Club」は、レースクラブのノスタルジアとブランドが持つプレッピーな魅力、そして現代的なスピリットを融合させたトミー ヒルフィガーのグローバルなスタイル ステートメント。今回のキャンペーンでは、チョン・ヘインが、アーティストやインフルエンサー、トレンドセッターで構成される国際的なトミー ファミリーの一員に加わる。
チョン・ヘインは「トミー ヒルフィガーはクラシックでありながら個性を感じられるスタイルを提案してくれるブランドです。私は、なじみのあるアイテムが予想外のディテールによって、まったく新しい表情に生まれ変わる瞬間が好きです。このキャンペーンは、そんな驚きとエネルギーに満ちていて、ヘリテージと革新を同時に称えるストーリーの一員になれることを、とてもうれしく思います」とコメントしている。
今回のキャンペーンでチョン・ヘインは、スピードとスマートさが共存する世界を自分のペースで軽やかに駆け抜け、新しいプレッピーのスピリットを表現。チョン・ヘインの持つ活気あふれる世界観と洗練されたスタイルは、周囲の喧騒との鮮やかなコントラストを生み出し、自信を持って自らの道を切り拓く存在感を際立たせている。
同コレクションでは、ブランドの心臓部であるニューヨークに立ち返り、伝統的なプレッピーの要素をレイヤリングや素材使いによってモダンに再解釈している。チョン・ヘインがまとうワードローブは、洗練された雰囲気とリラックスした魅力を融合させたスタイル。温かみのあるサンドストーンカラーを取り入れた、新しいタータンチェック柄のシャツをスエードのトラッカージャケットに合わせ、ネイビーのロングカシミアコートでテーラリングを格上げ。さらに、ラグビーシャツにプレッピースタイルを象徴するタイを合わせ、ブルーのダウンベストをレイヤードするなど、ニューヨーク発祥のプレップトラディションを大胆に覆す、トミーならではのツイストを効かせたモダンヘリテージスタイルを提案する。
