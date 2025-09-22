フジテレビ「千鳥の鬼レンチャン」が２１日、放送され、「第２回女子３００ｍ走サバイバルレンチャン」で決勝に進出した人気モデルの生い立ちに注目が集まった。

２月に放送された第１回にも出場し、爪痕を残したギャビー（２８）。日本人の父とアメリカ人の母を持ち、エキゾチックな顔立ち、長い手足に９頭身の抜群スタイルで活躍しているが、番組では“アメリカ人の母と生き別れ”と説明された。

ギャビー自身も「５歳の時に母親がアメリカに帰って。迎えに来ることがなかったから、会ってみたい。賞金あったらパッと（アメリカ）行けるから」と優勝賞金１００万円で母に会いに行きたいことを明かし、汗と涙の激走を見せた。

実はこのほど、母親からメールが届いたのだという。「雑誌の表紙とかランウェー（の仕事ぶり）が届いた、アメリカに」。母からのメールには「埋められなかったこの時間だけど、あなたが自分の人生を生きててすごくうれしい」と書いてあったそうで、「それで救われた」と告白。「今、その時間（母との時間）をもし作れるなら、自分から歩み寄りたい」と話していた。

ギャビーは６歳の時、両親が離婚したことを、これまでにインタビューなどで明かしている。