米オクラホマ州のグロウラーパインズ・タイガー保護区で飼育員がトラに襲われて死亡した/KXII/Growler Pines Tiger Preserve

（ＣＮＮ）米ネットフリックスの人気シリーズ「タイガーキング：ブリーダーは虎より強者？！」に登場したジョー・エキゾチックさんと関わりのあったトラの飼育係が勤務先の米オクラホマ州の施設で、飼育していたトラに襲われ死亡した。施設側が明らかにした。

「グロウラーパインズ・タイガー保護区」によると、ライアン・イーズリーさんは「自らの管理下にあったトラにからんだ事故で命を落としたという。同施設はフェイスブックへの投稿で「この悲劇は自然界の美しさと予測不可能さを痛感させる出来事だ。ライアンは無謀さからではなく愛から、その危険性を理解していた」と述べた。

施設によれば、イーズリーさんは野生生物保護の熱心な支持者で、生涯を大型ネコ科動物の保護と世話にささげたという。

この施設は、「ショーミー・タイガース」という巡業して動物のショーを見せる団体が保護活動に注力するなか、引退した動物について訪問者が学べる恒久的な拠点を探した結果、設立された。

ＣＮＮ提携局ＫＸＩＩによると、イーズリーさんは施設でトラとの演技中に襲われ、保安官代理が駆け付けた際には呼吸していなかったという。

動物愛護団体は今回の報道を受け、野生動物を使った興行をやめるよう訴えた。

動物愛護団体ヒューメイン・ワールド・フォー・アニマルズは声明で、イーズリーさんの死は悲しく、防ぐことができた悲劇だと述べた。

動物愛護団体ＰＥＴＡは、イーズリーさんが、番組に登場したエキゾチックさんらからトラを受け取っていたと発表した。施設によれば、これらのトラは巡業していない冬はエキゾチックさんの動物園に預けられていたという。

地元メディアによれば、ジョー・エキゾチックさん本人もイーズリーさんの死をめぐりＳＮＡへの投稿で、弔意を示していた。ただ、そうした投稿はその後、削除されたという。

米国では近年、飼育下の大型ネコ科動物による襲撃が相次いでいる。２０１６年にはフロリダ州パームビーチの動物園でトラが飼育員を襲って死亡させたほか、１３年には北カリフォルニアの動物保護区でライオンが飼育員を襲って死亡させる事件があった。