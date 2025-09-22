山形・宮城両県にまたがる蔵王連峰で冬の風物詩となっている「樹氷」の太さが２０１９年以降、急速に細くなっていることが、山形大の柳沢文孝名誉教授（環境科学）らの研究でわかった。

樹氷の基になる針葉樹オオシラビソが虫害で枯死し、冬に雪の重みで枝が折れ始めたのが原因という。重要な観光資源でもあり、県などは植樹などを通じて再生を図っている。（山形支局 中戸穣）

スノーモンスターとも呼ばれる樹氷は、蔵王連峰の標高１３００〜１７００メートル帯に自生するオオシラビソのうち、１５００メートル以上のエリアに生える木に空気中の水分や雪が吹き付けられて形作られる。蔵王ロープウェイの運営会社によると、昨年１２月から今年３月のシーズンには、１４万人の見物客が訪れたという。

柳沢名誉教授ら研究者でつくる「樹氷の会」は残された樹氷の写真など数千枚を分析し、同ロープウェイ地蔵山頂駅（標高１６６１メートル）周辺の樹氷の大きさを比較。その結果、１９３０〜５０年代には太さ（直径）５〜６メートルの巨大な樹氷ができ、その後も２０１０年代までは太さ２〜３メートルのものが多かったが、近年は大半が０・２〜１メートル程度の細い樹氷になっていた。

蔵王では１３〜１６年頃に大量発生したガの幼虫などの食害で、同駅周辺などでオオシラビソ約２万３０００本（１６ヘクタール）が枯死した。山形側で群生する約１２万６０００本のうち、２割近くが立ち枯れた計算だ。

柳沢名誉教授によると、枯れたり、樹勢が弱ったりして雪の重みに耐えきれなくなった枝が折れ始めたことで、１９年頃から急速に樹氷の「スリム化」が進んだ。枝葉のない木には雪や氷が付きにくく、大雪だった今年の冬でも、枯れ木の多い１６００メートル以上の地域では大半が０・５〜１メートル程度の太さにとどまった。柳沢名誉教授は「積雪の重みで幹ごと倒れてしまう木も散見される。樹氷の数が減る恐れがある」と危機感をにじませる。

山形県みどり自然課によると、樹氷を復活させるため、林野庁は１９年から植樹を始め、地蔵山頂駅周辺でこれまでに苗木約３３０本を植えた。２３年には希少な自然景観の再生に向けて、同庁や県、観光団体、有識者などで「樹氷復活県民会議」を発足させ、植樹活動などを進めている。