Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¢£µ£¸Ç¯Á°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿ÍÌ¾½÷Í¥¡¡£²Ç¯Á°¤Î¶¦±é¤Ç¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Î¡ª¡©¡×¤È¶ÄÅ·
¡¡²Î¼ê¤ÎÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤¬£²£²Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¤Ç¡££µ£¸Ç¯Á°¤Ë°ì½ï¤Ë²Î¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¾®³ØÀ¸¤¬ÍÌ¾½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò£²Ç¯Á°¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÅ·Æ¸¤È¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤¬¥²¥¹¥È¡£¼Â¤Ï¤³¤Î£²¿Í¡¢£µ£¸Ç¯Á°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ì½ï¤Ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï¡Öº£Æü¤¬½é¤á¤Æ¡×¤À¤È¤¤¤¤¡Ö£Ì£É£Î£Å¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡×¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï¡Ö¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Î¤É¼«Ëý¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì½ï¤Ë¿³ºº°÷¤ÎÀèÀ¸¤Î²È¤Ç¹ç½É·Á¼°¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ì½ï¤ËÆóÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤È²¼¤Ë¿²¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¾å¤¬»ä¤Ç²¼¤¬·Ã»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¡ÊÅ·Æ¸¡Ë¤È²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£²¿Í¤ÏÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤À¤¬¡¢£²£³Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ÖÅòÆ»¡×¤Ç¶¦±é¡£¤½¤Î»þ¤Î»£±ÆÃæ¤Ë¸ÍÅÄ¤¬¡Ö¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Î¤É¼«Ëý¤Ç¡¢³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤À¤¬Å·Æ¸¤Ï¡Ö¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤È¤¤¤¦½÷Í¥¤µ¤ó¤¬¡¢¤¢¤Îº¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò°ì½ï¤Ë¼õ¤±¤Æ¡¢¹¤È´¤±¤Æ¤ÆÅÔ²ñ¤Î½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤²Ä°¦¤¤»Ò¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Êº£¤Î¸ÍÅÄ¤È¡Ë·Ò¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¸ÍÅÄ¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Å·Æ¸¤Ï¡Ö¤½¤³¤Ç¤¢¤¢¤Î»þ¤Î¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È£µ£¸Ç¯Á°¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¸ÍÅÄ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤ï¤º¤«£²Ç¯Á°¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¡Ö¤«¤Ê¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¡¢¤¢¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Î¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿©»ö¤â¤·¤ÆÅÅµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¾Ã¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÅÜ¤é¤ì¤Æ¡¢ÁÝ½ü¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤·¤¿·Ã»Ò¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£