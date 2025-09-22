それどこの？→ 実は【ダイソー】なんです！ 淡パープルが可愛い♡「大優勝ポーチ」

季節の変わり目になり、服やバッグの衣替えに合わせて、いつも使っている身の回りの小物もアップデートしませんか？ 編集部が注目したのは「ポーチ」。気軽に買い替えるなら【ダイソー】のアイテムもありかも！ 今回は大人女性も持ちやすい、上品な淡いパープルのポーチにフォーカスしました。

小花柄が愛らしい上品ポーチ

【ダイソー】「マチ付き布ポーチ」\220（税込）

小花柄が控えめにあしらわれた淡いパープルのポーチ。大人女性も持ちやすい甘すぎないデザインと色づかいが魅力です。内側には2つの仕切りがあり、ポーチ内で小物を分けて収納できるのも嬉しいポイント。マチはしっかり5cmあるので、たっぷり収納できそうです。

クリア素材にジップの配色がピリリ！

【ダイソー】「フラットポーチ（ポップ）」\110（税込）

クリア素材のフラットポーチは、淡イエローのファスナーの配色がポイント。中身の確認がしやすく使い勝手も良さそうです。お気に入りのコスメや小物を収納して、あえて中身を見せる使い方もおすすめ。シンプルながらも遊び心のあるデザインは、持っているだけで気分まで上がるかも。

