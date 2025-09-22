新しい日本酒体験を小容量で！第一酒造「開華 純米大吟醸 山田錦 300ml」「開華 純米大吟醸 夢ささら 180ml」
第一酒造は、多様化する消費スタイルや小容量ニーズの高まりに応えるべく、人気銘柄の新しいサイズ展開として、「開華 純米大吟醸 山田錦 300ml」「開華 純米大吟醸 夢ささら 180ml」を新発売しました。
特徴
開華 純米大吟醸 山田錦 300ml 希望小売価格 990円(税込)
兵庫県産「山田錦」を100％使用。
華やかな香りと透明感のある味わいは、贅沢なひとときを彩ります。
300mlの小容量は、少人数での乾杯やギフトにも最適です。
開華 純米大吟醸 夢ささら 180ml 希望小売価格 1,210円(税込)
栃木県が誇る酒造好適米「夢ささら」を100％使用。
やわらかくふくらみのある旨味と心地よい余韻が特徴。
180mlサイズは、お試し用や気軽な晩酌にぴったりです。
第一酒造 酒蔵正面風景
