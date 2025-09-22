6年ぶりに“さんま炭火焼き”復活！まるごと根室直送市

ねむろ水産物普及推進協議会では、2025年10月17日(金)〜19日(日)までの3日間、北海道庁赤れんが庁舎前庭にて「まるごと根室直送市」を開催します！

まるごと根室直送市

1.日時：2025年10月17日(金) 午前10時〜午後6時

10月18日(土) 午前10時〜午後6時

10月19日(日) 午前10時〜午後3時

2.場所：北海道庁赤れんが庁舎前庭(札幌市中央区北3条西6丁目)

3.共催：ねむろ水産物普及推進協議会(愛称：まるごと根室)・北海道根室振興局

4.協賛：ポッカサッポロ北海道株式会社・歯舞漁業協同組合

5.内容：・さんま炭火焼きの販売

・鉄砲汁の販売

・花咲がに、北海しまえび、生さんま(パック売り、箱売り)等の販売

・水産加工品(いくら、ほたて、さんま加工品、うに加工品等)の販売

・根室の名酒「北の勝」シリーズの販売

・ご当地グルメ「根室さんま・いわしロール寿司」の販売

【数量限定】18日・19日限定

※生さんま等については、漁模様によって提供できない場合があります。

※各種、販売数量に限りがあります。

■根室から“旨い”を直送！

「花咲ガニ」や「北海しまえび」「ホタテ」に「サンマ」など、地元自慢の水産加工品や根室生まれの地酒である「北の勝」など、根室産水産物をはじめとした根室の特産品を多数用意しています！

■香ばしさが秋を告げる！2025年の目玉は「さんま炭火焼き」！

6年ぶりに「さんま炭火焼き」の提供が復活！

脂の乗った根室産さんまを、その場でじっくり香ばしく焼き上げて提供します。

炭火の香りとさんまの旨みが合わさった“秋の風物詩”を、ぜひ会場で堪能できます！

■根室のご当地グルメ「根室さんま・いわしロール寿司」も販売！

根室産さんまといわしを根室産「棹前(さおまえ)昆布」で贅沢に巻いた『根室さんま・いわしロール寿司』は、会場で根室の寿司職人が腕によりをかけて調理し、提供。

18日(土)、19日(日)の2日間で数量限定販売します！

