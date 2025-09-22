ABCハウジング奈良・登美ヶ丘住宅公園に2025年10月オープン！泉北ホーム「モデルハウス」

泉北ホームは、2025年10月、ABCハウジング奈良・登美ヶ丘住宅公園内に新たなモデルハウスをオープンします。

泉北ホーム「モデルハウス」

このモデルハウスは「自然と共に、心地よく暮らす」をコンセプトに掲げ、居住者が四季のうつろいを身近に感じられる空間デザインを実現しています。

また、モデルハウスでは最高断熱等級7を実現した泉北ホーム最先端の住宅性能を誇る高断熱・高気密商品「＋℃ermo7G(プラスサーモセブンジー)」を体感できます。

■内と外の繋がりを体感できる空間

エントランスを抜けると広がる中庭とウッドデッキ。

外の緑を室内に取り込む設計で、まるで自然の中にいるような開放感を味わえます。

階段やエントランス、そして中庭の中心には“大谷石”や“リブ材”、無塗装の床材など、自然素材を贅沢に使用。

ナチュラルかつモダンな調和が広がります。

特にスケルトン階段は、横から見ると箱が浮いているような軽やかなデザインで、上階に登るほどワイド幅が広がる構造美が見どころです。

内と外がつながるエントランス

■ライフスタイルに寄り添う多彩な提案

モデルハウス内では、異なる3つのテイストのLDK空間が体験でき、家族の暮らし方や好みに合わせた住まいのアイデアを体感できます。

また、収納や生活動線にもこだわり、「暮らしの困りごと」を解決する豊富な収納提案を導入。

広々3帖の洗面所や3帖部屋など、リアルサイズを実際に確認できます。

3つの異なるテイストのインテリアで魅せるLDK

■最高水準の快適性を体感

「プレミアムパッケージ ＋℃ermo7G」を採用し、最高断熱等級7の性能を実現。

UA値0.22、C値0.5(社内基準値)という高断熱・高気密住宅で、真夏も真冬も外気温に左右されない快適な室温を体感していただけます。

さらに本モデルハウスは、全館空調を採用し、床下エアコンを使用した24時間換気を行っています。

家全体で温度差の少ない快適な室内環境をご体感できます。

特に奈良の特徴である“盆地の暑さ、寒さ”に配慮し、室温管理の大切さもモデルハウス内で説明します。

各居室も多様性のある過ごし方を提案

■大開口FIX窓で、光と景色をフレームに

各エリアには大きなサイズのFIX窓を採用。

引き違い窓にありがちなフレームラインが入らない設計で、より開放的な採光と採景を実現。

モデルハウスならではの特別な空間美を楽しめます。

採光と採景を実現した大開口

