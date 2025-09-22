GoPro公式サイトより

GoProは新型アクションカメラ2製品を、日本時間9月23日22時に発表すると予告した。またDJIも23日21時に新製品の発表を予告している。

GoProは公式サイトで「2種類のカメラが新登場。あなたのベストカメラはどちら？」と告知。さらに公式Xでティザー映像も2種類投稿している。片方では前後にレンズを搭載し「MAX 2」と描かれた製品が登場していることから、新製品のうち1機種は360度カメラ「MAX」の後継機と思われる。

もうひとつのティザー映像には、「MAX 2」と描かれた製品と、もう1製品が登場。これまでのGoPro HEROシリーズと同じシルエットながら、本体前面にライトを搭載している様子が描かれている。

DJIも公式サイトで「この瞬間を自分のものに」と記したティザーページを公開中。小型のレンズ部がほかのパーツと合体するティザー映像も掲載されているため、新製品はInsta360のGoシリーズのような分離型アクションカメラと推測される。