朝ドラ『ばけばけ』新キャスト発表 下川恭平「トキと小谷の関係にも注目ください」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）主演のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日スタート 月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の新たなキャストとして、下川恭平の出演が決定した。
【写真あり】総勢26人！ 『ばけばけ』新たな相関図を公開
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
下川恭平が演じる松江中学の生徒・小谷春夫は、ヘブンの教え子。純粋で素直な好青年だが、それゆえ思い込みが激しい一面も。
■コメント
小谷春夫を演じさせていただきます、下川恭平です。小谷は、この時代のエリート達が集まる松江中学の生徒でありながら、どこか抜けていて親しみやすさがあったり、不器用ながらもまっすぐな性格が見ていて微笑ましくなる様な、魅力溢れるキャラクターです。高石あかりさんとは以前全編即興の映画で共演した際に、その場を制する様なお芝居に刺激を受けてからずっと尊敬していたので、今回またご一緒できてすごく嬉しいです。トキと小谷の関係にもぜひご注目ください。よろしくお願いいたします！
