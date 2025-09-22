ドジャースが快挙達成です。昨季世界一をつかんだドジャースはこの日、観客動員数が球団史上初めて400万人を突破したと発表しました。

2025年レギュラーシーズンを総観客数401万2470人、1試合平均4万9537人で終えました。これまでの年間観客動員数最高は2019年の397万4309人、昨年は394万1251人でした。

1978年に初めて観客動員数300万人を達成して以来、36回にわたり年間観客動員数300万人を超えています。今年、ホームゲーム40試合目で観客動員200万人、ホームゲーム60試合目で観客動員300万人に達し、球団記録を樹立しました。

完売25試合を含む5万人以上の観客動員数を46試合発表しており、ホームゲームでは毎回少なくとも4万人の動員を記録と注目度の高いチームとなっています。

そんなドジャースは今季残り6戦を残し、地区優勝マジック「3」を迎えています。大谷翔平選手も日本時間21日に53号を放ち、自身のキャリアハイまであと1本。フィリーズのカイル・シュワバー選手との本塁打王争いも現在同率1位となっています。残り6戦も見逃せない試合が続きます。