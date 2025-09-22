timeleszの寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が22日、都内で行われたヘアケアブランド「8 THE THALASSO（エイトザタラソ）」新CM発表会に出席した。

【別写真】「潤いを与えてくれる物事」をそれぞれ発表する場面も

5人は9月27日より東阪名エリアで放映される保水美容液シャンプー「エイトザタラソ」の新TVCM「かきあげたくなる、ぷるん髪。」篇に出演する。今年2月にtimeleszに加入したこの5人でTVCMに出演するのは初めてだといい、寺西は「緊張するかなと思ったんですけど現場の雰囲気がすごく和やかで、リラックスした状態で臨めました」と楽しんで撮影を行えたと振り返る。CMは5人がかっこよく髪をかき上げるシーンが見どころとなるが、橋本は普段から髪を書き上げる仕草に自信があるといい、「かき上げと言ったら僕。日常的にやっていますから」と話して笑いを誘った。

同商品に絡めて「潤いを与えてくれる物事」がトークのお題に挙がると、篠塚は「高校の友人との焼肉、お仕事」と回答。「中高6年間、ずっと男子校だったので、週3くらいで焼肉に通っています。仕事は毎日新鮮。一つ一つが楽しくて潤っています」と話す。また、「友人には基本奢ります」と男気のある一面も明かしていた。 原は「寝る間に飲むビールとウイスキー」と回答。「仕事の後にくいっとね。ちょっと癒しの時間です」とお酒好きの一面を紹介。寺西から「二人でよく飲んだりするもんね」と声をかけられ笑顔を見せたが、篠塚からは「意外と豪快じゃない。しっぽりとしていますよね」と突っ込まれ照れ笑いを浮かべた。

また、原は「この5人でシェアハウスのようなことをしたい」とも発言。「朝起きて飯を作るところから始めて、一ヶ月くらい一緒に生活して、変化を見てみたい」とコメント。これには寺西が「ちゃんとしてる人少ないんです。timeleszって。ちょっと不安かな」と呟いて笑いを誘った。

寺西は自分に潤いを与えてくれる瞬間について「散歩」と回答。「車の移動が多かったり、仕事の時間が長いのでリフレッシュしたい時にロケ先とかでも2、3分散歩とかしたりします。先日、山中湖へロケに行ったんですけど、その時も空き時間があったので、ぷらぷらと歩いて、白鳥の求愛を見て潤いをもらったりしました」と話す。

橋本は「timelesz」が潤いを与えてくれると回答。「メンバーもそうですけど、僕たちの活動にはいろんな人が関わってくれていて、その人のおかげで僕の生活も潤っているなって思います」と共に仕事をしているスタッフやメンバーに感謝の気持ちを述べる。猪俣は「野菜を最近、めっちゃ食べるようになっていて、野菜達が潤いをくれます」と回答。おすすめはトマトだといい、「包丁を使わなくていいので。ガブって噛んで、手軽に食べれるし、お肌にもいいので、トマトはおすすめです」と話していた。