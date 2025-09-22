timeleszの寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝がヘアケアブランド『8 THE THALASSO』の新CM「かき上げたくなる、ぷるん編」に出演。CM発表会に登壇した。

『timelesz project -AUDITION-』（Netflix）を経て加入した5人でのCM出演について、寺西は「5人で初めてのお仕事ということで、ちょっと緊張するかなと思ってたんですけど、現場の雰囲気もすごく和やかでナチュラル」「リラックスした状態で望めました」と撮影を振り返る。「でも（猪俣）周杜は緊張してたか」と話を振ると、猪俣は「プライベートの話をしながら撮影したんですよ。誕生日プレゼント何が欲しいかとか……何気ない会話をしながらの撮影だったので、自分たちのありのままの姿を撮影してくださって、楽しくできました」と語る。

今回のCMでは、髪をかき上げる動作がポイントになっている。この動作について、橋本は「いかに自然にかき上げるかが大事です。やっぱり“かき上げ”といえば僕なので」「撮影だからといって決めにいくのはちょっと違う」「根本からかき上げすぎるとダサくなっちゃう」とアツく語った。

「うるおいを与えてくれるもの」をテーマとしたトークで、寺西は「山中湖のほうに篠塚とロケに行ったんですけど、その時に空き時間があったので、ふらふら歩いて。そしたら白鳥の求愛を目撃したりして、うるおいをもらいました」とハードスケジュールの合間での癒しを語る。篠塚は「週3くらいで友達を呼んで焼肉に行っています。あと、お仕事に関しては毎日新鮮なことが多い。新しいことが多くて、うるおっています」と篠塚ならではのコメントを披露した。原は「寝る前に飲むビールとウイスキー」として、「お仕事が終わったあとにグイっといく夜が癒しの時間。テラ（寺西）ともよく2人で飲んだりする」と加入前からの絆を見せた。

（文＝リアルサウンド編集部）