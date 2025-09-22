男子プロバスケットボールＢリーグのティップオフ会見が２２日、東京・帝国ホテルで行われた。Ｂ１の２６チームから各１選手が出席。北海道からは今季Ｂリーグデビューの富永啓生が参加し、今季の目標に「オフェンスでチームに勢いを与えたい。３ＰＴ（ポイントシュート）確率５０％達成したい」と今季の目標を掲げた。「自信はあるし、５０％決め続けることでオフェンスに勢いを与え続けることができると思う。そこにフォーカスしていきたい」と話した。

高校卒業後に渡米し、昨季はＮＢＡ下部のＧリーグでプレー。持ち味は３ＰＴで、８月のアジア・カップでは４試合で１１本を決めた。初のＢリーグでのプレーとなるが、すでにプレシーズンマッチをこなし、チームでの連携も問題ない。「（活躍できる）自信はいつでもある。プレシーズンの試合を重ねるごとに、ケミストリー（化学反応）も良くなっている。自分のプレーでチームを引っ張って勝利に導けるように頑張っていきたい」と力強く意気込んだ。

過去シーズンの３ＰＴの最高決定率は、２１―２２年季に狩野祐介（名古屋D）が記録した５２・９％だ。「ディープスリーやステップバックスリーは一番の持ち味。日本のファンに見てほしい」とアピールポイントを語った。開幕戦は地元・愛知のＩＧアリーナでの名古屋Ｄ戦（１０月４日）となる。「楽しみな気持ち。Ｂリーグでの初めての試合が地元であるのはうれしいし、今からワクワクしている」と笑顔で話した。Ｂリーグ１年目での偉業達成に注目が集まる。