日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）の公式インスタグラムが２２日までに更新され、女優の本上まなみ（５０）が登場した。

本上は２１日の放送回にゲスト出演。インスタグラムでは「＃本上まなみ＃私の中のもうひとりのワタシ＃元気になったワタシ」とし、ＭＣの山崎育三郎が撮影した本上の近影がアップされた。

１９９３年に１８歳でデビューし、「癒やし系女優」としてブレイク。人気絶頂の２７歳で１８歳年上の雑誌編集者と電撃結婚した。夫とは「おやびん」「ちびまる」と呼び合っているという。

１２年前に京都に移住し、「今日も京都から来ました。（トーク番組は）久しぶりでドキドキしますね」と笑顔。昨年は体調を崩し、約３か月休養。自宅療養中は、現在１８歳の娘が色々と助けてくれたそうで、「本当に感謝しています」と語った。

ショートへア、光沢感のあるブラウスで透明感は健在。ネットは「本上まなみ久しぶりに見た」「上品な存在感で素敵」「めっちゃ綺麗でビビる」「今でもお綺麗で感動」「５０歳！？！？？」「肌が美しすぎる」「アラフォーだと思ってた」「本上まなみ（５０）に驚いている」「ベリーショートでも事故らないってすごい」と現在の姿に騒然となった。