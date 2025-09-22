バイエルンDFウパメカノ、来夏にレアル・マドリードへのフリー移籍を希望か…現行契約は来夏で満了
バイエルンに所属するフランス代表DFダヨ・ウパメカノが、来夏の移籍市場でレアル・マドリードにフリーで移籍する可能性があるようだ。21日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。
レアル・マドリードはこれまで、リヴァプールのフランス代表DFイブラヒマ・コナテ、アーセナルのフランス代表DFウィリアム・サリバ、さらにはクリスタル・パレスのイングランド代表DFマーク・グエイといった選手の獲得が取り沙汰されている。
新たに報じられたのは、バイエルンとの契約が2026年6月までとなっているウパメカノ。報道によると、同選手は来夏にフリーエージェントとしてレアル・マドリードに移籍することを強く希望しており、代理人にもその旨を伝えているという。
また、リヴァプールのコナテもレアル・マドリードに移籍することを熱望しているとのこと。同クラブはドイツ代表DFアントニオ・リュディガーとオーストリア代表DFダヴィド・アラバとの契約が2026年6月までとなっており、どのような補強に動くのか注目が集まるところだ。
レアル・マドリードはこれまで、リヴァプールのフランス代表DFイブラヒマ・コナテ、アーセナルのフランス代表DFウィリアム・サリバ、さらにはクリスタル・パレスのイングランド代表DFマーク・グエイといった選手の獲得が取り沙汰されている。
また、リヴァプールのコナテもレアル・マドリードに移籍することを熱望しているとのこと。同クラブはドイツ代表DFアントニオ・リュディガーとオーストリア代表DFダヴィド・アラバとの契約が2026年6月までとなっており、どのような補強に動くのか注目が集まるところだ。