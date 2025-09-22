Aぇ! group佐野晶哉、事務所退所も考えていた グループ加入きっかけは小島健「楽屋で土下座して」
【モデルプレス＝2025/09/22】Aぇ! groupの佐野晶哉と小島健が、21日放送のフジテレビ系バラエティー番組『突然ですが占ってもいいですか？』（毎週日曜よる12時55分〜）に出演。グループ結成までの葛藤を語った。
【写真】Aぇ小島健と「よう会ってる」パーカショニストの佐野晶哉兄
幼い頃からミュージカルに出演していたという佐野。「14歳まで全く興味なかったんですけど、14歳で堂本光一くんがされてるミュージカルの『Endless SHOCK』を観に行って」とDOMOTOの堂本光一が主演していたミュージカル『Endless SHOCK』を観て衝撃を受けたことをきっかけに、それまで興味のなかったアイドル業に挑戦しようと思い、事務所に履歴書を送ったと明かした。
ところが、元々はアイドル志望ではなかった佐野。「事務所入って1、2年経ったときに、『やっぱアイドル興味なかったかも』みたいなふうに思い始めて…」とすぐに迷いが生じたという。佐野は「声楽とか音楽の勉強をしたいから、事務所辞めて良い大学目指そうかなって思って」と事務所を辞める決意をしてマネージャーにも相談していたというが、「いついつのライブを最後にやめようと思ってますって言ったのを救ってくれたのが、リーダーの小島君」とそんな佐野を思いとどまらせたのは小島だったと告白した。
小島は「僕は入ると聞いてて、佐野を入れたいなって。SUPER EIGHTの大倉くん、横山くんがグループを組んでくださったので、楽屋で土下座して」とSUPER EIGHTの大倉忠義と横山裕に土下座して同じグループに佐野を入れてほしいとお願いしたと振り返った。（modelpress編集部）
