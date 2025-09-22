ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¥ï¥ó¥ª¥¯Taka¤È¤«¤É¹ËþµÊ¡Ö¹â¹»À¸¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ¶¤¤¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/22¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬9·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ONE OK ROCK¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Taka¤È¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¡Ø¹â¹»À¸¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ¶¤¤¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Taka¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ÙÂóºÈ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Taka¤È¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£2¿Í¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤ËÊÂ¤ó¤ÇºÂ¤ê¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿Taka¤â¡ÖÌÚÂ¼¤¯¤ó¤È¥«¥É¹ ¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÁ°¤ËÆüËÜ¤Ç²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡ªºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÚÂ¼¤È¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿À¥³¥é¥Ü¡×¡ÖºÕ¤±¤¿É½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö³¨ÌÌ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡¢Taka¤Ï8·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025¡×¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤Ë¤Æº¸Â¤Î¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤È¤³¤È¤òÆ±Æü¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢Taka¤È¤«¤É¹ËþµÊ
¢¡ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¿À¥³¥é¥Ü¡×¡ÖºÕ¤±¤¿É½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö³¨ÌÌ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬Â³¡¹¡£¤Þ¤¿¡¢Taka¤Ï8·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¡ÖONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025¡×¤ÎÆü»º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¸ø±é¤Ë¤Æº¸Â¤Î¾®»Ø¤ò¹üÀÞ¤·¤¿¤È¤³¤È¤òÆ±Æü¤ËÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
