うっかり猫ふんじゃったら大変！ 道路での迷惑行為4選━━猫ときどき交通安全【今月の「交通まにゃ～」Vol.4】
「公道での遊具使用」
交通が多い道路で、球技、ローラースケート、キックボード（電動ではないもの）、スケボー、ストライダーなどを使用することは禁止となっている。
人も猫も、おもちゃに夢中になると周りが見えなくなるので危険。
「道路族」
子どもを道路で遊ばせたり、延々と井戸端会議をしたり、周りを気にせずに道路で騒ぐ人たちのこと。
また、道路で集会を行う猫たちのことも指す。人間の道路族は、猫ほどにはかわいげがないことが多い。
「後方振り回し」
おもに、歩行者が畳んだ傘を横向きに持って大きく腕を降って歩くこと。周囲を無意識に攻撃する行為。
また、猫がしなやかな尻尾を振り回して、ビシバシと周囲を叩くことをいう。
「歩きスマホ」
歩きながらスマホなどを操作したり、本を読んだりすること。
やっている本人は器用に周囲を避けているつもりだけれど、全く周りが見えていないことがほとんど。
うっかり猫をふんじゃうこともあり、非常に危険。
「交通まにゃ～」がフォトブックになって登場！
INFORMATION
「猫好きにおくる 交通まにゃ～ぶっく」
かわいくてちょっと笑える、たくさんの猫の写真を収めたフォトブック。猫に癒されながら、いつの間にか「交通まにゃ～」に少しだけ詳しくなれる、日々の交通が楽しくなる一冊です！
定価：\1,650（ 税込）
判型：B5変形
頁数：112頁
寸法：18.2×18.2×1.2cm
発行元：JAFメディアワークス
▼▼▼購入はこちら▼▼▼
Amazon
https://www.amazon.co.jp/dp/4788623986