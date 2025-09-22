「公道での遊具使用」

交通が多い道路で、球技、ローラースケート、キックボード（電動ではないもの）、スケボー、ストライダーなどを使用することは禁止となっている。

人も猫も、おもちゃに夢中になると周りが見えなくなるので危険。

「道路族」

子どもを道路で遊ばせたり、延々と井戸端会議をしたり、周りを気にせずに道路で騒ぐ人たちのこと。

また、道路で集会を行う猫たちのことも指す。人間の道路族は、猫ほどにはかわいげがないことが多い。

「後方振り回し」

おもに、歩行者が畳んだ傘を横向きに持って大きく腕を降って歩くこと。周囲を無意識に攻撃する行為。

また、猫がしなやかな尻尾を振り回して、ビシバシと周囲を叩くことをいう。

「歩きスマホ」

歩きながらスマホなどを操作したり、本を読んだりすること。

やっている本人は器用に周囲を避けているつもりだけれど、全く周りが見えていないことがほとんど。

うっかり猫をふんじゃうこともあり、非常に危険。

「交通まにゃ～」がフォトブックになって登場！

INFORMATION

「猫好きにおくる 交通まにゃ～ぶっく」

かわいくてちょっと笑える、たくさんの猫の写真を収めたフォトブック。猫に癒されながら、いつの間にか「交通まにゃ～」に少しだけ詳しくなれる、日々の交通が楽しくなる一冊です！

定価：\1,650（ 税込）

判型：B5変形

頁数：112頁

寸法：18.2×18.2×1.2cm

発行元：JAFメディアワークス

