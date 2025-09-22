紅しょうが・熊元プロレス、“マンガ飯”願望も3年保留 『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』を参考に「きょうからしますんで」
お笑いコンビ・紅しょうが（熊元プロレス、稲田美紀）が22日、都内で行われたコミックシーモア『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026』投票開始発表会に登壇。熊元プロレスが「始めたいこと」を明かした。
【写真】どきどき…稲田美紀考案の胸キュンシーン実演
投票開始発表会ということにちなみ、始めたいことを聞かれ、熊元は「やろうやろうと思っていて、3年できてないんですけど」と前置きし、「マンガ飯を作ろう作ろうとずっと思ってる」と告白。マンガ飯と言えば、ファンタジー作品の大きな骨付き肉などが有名だが、例として『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』をあげ、「リアルな食べ物を」と身近なものに挑戦したいと語った熊元。「マンガ飯を作っていく作業をしたい」と意気込んだ。
これに、稲田が「漫画飯ってきょうできるんじゃない？3、4年してないならやらないですよ？」と鋭いツッコミ。熊元は「すごいすきな漫画で、池にそうめんを入れて、それを食べるっていう『大食い甲子園』っていう漫画があるんですけど、それをしようかな」と続けると、稲田が「それはやらなくていい！」と再び突っ込んだ。
「きょうからしますんで」とマンガ飯へのさらなる意欲をアピールした熊元は、「何を作りたいか」と聞かれ、『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』のコンビニ食材で作る大きなお好み焼きを紹介。「もちづきさんはガーッと作るんですね。雑じゃないけど、本能のままに作るんです」と目を輝かせた。
『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026』とは、出版社54社が｢2026年にヒットしそうな電子コミック｣を推薦し、一般読者がその作品を読んで､気に入った作品に投票。得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ、2026年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞となる。今回で9回目を迎え、昨年は計338万票の投票を集めた。
【写真】どきどき…稲田美紀考案の胸キュンシーン実演
投票開始発表会ということにちなみ、始めたいことを聞かれ、熊元は「やろうやろうと思っていて、3年できてないんですけど」と前置きし、「マンガ飯を作ろう作ろうとずっと思ってる」と告白。マンガ飯と言えば、ファンタジー作品の大きな骨付き肉などが有名だが、例として『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』をあげ、「リアルな食べ物を」と身近なものに挑戦したいと語った熊元。「マンガ飯を作っていく作業をしたい」と意気込んだ。
「きょうからしますんで」とマンガ飯へのさらなる意欲をアピールした熊元は、「何を作りたいか」と聞かれ、『ドカ食いダイスキ！ もちづきさん』のコンビニ食材で作る大きなお好み焼きを紹介。「もちづきさんはガーッと作るんですね。雑じゃないけど、本能のままに作るんです」と目を輝かせた。
『みんなが選ぶ!!電子コミック大賞 2026』とは、出版社54社が｢2026年にヒットしそうな電子コミック｣を推薦し、一般読者がその作品を読んで､気に入った作品に投票。得票数が最も多い作品を「みんなが選んだ、2026年に最もヒットする電子コミック」として発表する賞となる。今回で9回目を迎え、昨年は計338万票の投票を集めた。