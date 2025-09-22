タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が21日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。親知らずを抜いたことを明かした。

みちょぱは「Xなどでもご報告いたしましたが、初めての親知らずを抜きました」と報告。「2、3カ月前から急に奥歯に違和感あるなと思い始めて、自分で鏡を見たらこれが噂の親知らずかと思って。しばらくは様子見していたんだけど、たまに痛みがあったりとかするからいろいろ調べてみるとやっぱり歯ブラシも行き届きにくい場所だから虫歯になりやすいとか、痛みがあるなら抜いておいた方がいいとか、抜くなら早めの方がいいとか、いろいろ見て抜いた方がいいのかなと思って歯医者さんに行ってレントゲン撮ったらやっぱり(親知らずが)あるねっていうので」と話した。

続けて「下の歯の左側なんですよ、レントゲン撮った感じは真っ直ぐ綺麗に生えてるみたいな。結構聞くじゃん、横に生えてるとか斜めとか」「真っ直ぐ生えてるからそんなに腫れないとは思うって言われて、ただ私は顔が出る仕事だから、不安ならマックス10日は休みほしいって最初言われて。“いや、10日はさすがに休めないな”と思って…せめて腫れが引く4日〜5日最低でもって。9月に休みが取れるってなったのでそこで抜いてきたんですけど」と明かした。

親知らずの抜歯を終え、「やられてる最中はもちろん（麻酔が効いて）痛みもないから、終わった後も“もう抜けたんだ”みたいな感じで。切っちゃったから縫って今現在はまだ抜糸をしていないからすごい喋りづらい、違和感。もう傷は塞がってるとか思うけど食べるのも遠慮するというか、左で食べないようにしようって思ってるけど」とした上で、「今日ちなみに仕事復帰なんですよ、5日間くらい休んでいてちょっと顎も痛いし腫れは、違和感とちょっとした痛みがあるから。ICL(眼内コンタクトレンズ手術)より私ちょっと怖かったんだよね」と振り返った。