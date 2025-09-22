Image: Meta

ハンズフリーで、自分の見ているものを撮れる広視野角＆強力なブレ補正カメラ。こんなカメラが欲しかった、という方も多いんじゃない？

Oakleyブランドで放つMetaの二番手AIメガネこと「Oakley Meta Vanguard」。正面だけではなく側面までレンズでカバーする、ガチなスポーツサングラスにカメラ、マイク、スピーカーを組み込みました。

スポーツアクティビティを撮るならGoProやInsta360もいいけど、Oakley Metaもね。と言われる時代がくるなあ...。

Image: Meta

パッと見た感じだと、近未来的なスポーツサングラスという印象を受けますが。

Image: Meta

キーポイントはここ、3K解像度のセンターカメラでしょうねえ。Ray-Ban Metaも、Oakley Meta HSTNも、カメラの位置が真ん中じゃなかったので、自分の手が入るハンズフリー動画を撮ると片寄っているという印象を受けましたが、コイツならドセンターな構図で撮れちゃいます。

また122度という広視野角がよい。アクションカムに近い画角なので、周囲の状況もまるっと撮れちゃうし、「ヘイMeta、スローモーションで撮って」と言えば、自分だけがわかる最高のトリックシーンだけを印象的な映像とすることもOKさ。

Image: Meta

試合中や走行中に使ってもAIの声が聴こえるようにスピーカーの音量は6dBアップ。5つのマイクを駆使する風切り音低減機能がつき、IP67の防水性能も持ちます。

Image: Meta

バッテリーも「1回の充電でマラソンを2回完走できる」（Meta）という9時間駆動。充電ケースは36時間ぶんの電力を蓄えており、充電ケースに入れれば20分でOakley Meta Vanguardのバッテリーを50％にまで充電できます。

Image: Meta

サイクリングヘルメットにフィットするフレームデザインに、走行データをオーバーレイして記録できるGarmin/Strava連携のオートキャプチャなども注目の価値あり。

発売日は10月21日でお値段は499ドル（約7万3500円）。日本での発売はいつかなー。

Meta