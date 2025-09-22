みなさんは「子どもの勉強、この芸能人にお願いしたい！」そう思ったことはありませんか。親が選ぶ子どもの家庭教師にしたい芸能人ランキングが発表され、林修さんが1位に輝きました。



【写真】子どもの家庭教師、芸能人に依頼するならこの人！

この調査は、株式会社NEXERと家庭教師のラストが、高校生以下の子どもをもつ男女200名を対象として、2025年6月〜7月にかけて実施したものです。



1位 林修：23票



・プロの先生なので。（30代・女性）

・塾講師出身でわかりやすく成績伸びそう。（50代・男性）



1位は林修さんでした。「本職」ならではの豊富な知識と説明力、そして親しみやすいキャラクターが、多くの親御さんから支持される理由となっているようです。



2位 カズレーザー（メイプル超合金）：22票



・教え方にユーモアがありそう。（30代・男性）

・良い覚え方を教えてくれそう。（30代・男性）

・教え方が上手で子供にもフラットに接してくれそう。（30代・女性）



僅差の2位はお笑い芸人のカズレーザーさんです。博識で幅広い知識を持ちながらも、難しい内容をユーモアを交えて楽しく教えてくれる点が特に人気を集めたと言えるでしょう。



3位 宇治原史規（ロザン）：12票



・どの教科でも対応できそう。（30代・女性）

・知識が豊富だし、勉強で結果を出した方なのでコツや要点を教えてくれそうだから。（40代・女性）

・真面目に要領よく、ときにはユーモアをもって教えてくれそうだから。（40代・女性）



ロザンの宇治原史規さんが3位にランクインしました。高い学力と冷静で丁寧な説明ができる知的な印象が、親御さんにとって魅力的のようで、じっくりと指導してくれそうという安心感があるようです。



4位 芦田愛菜：11票



・知性と品格があると感じるから。（30代・男性）

・頭がよくて教え方も上手そうだから。（40代・男性）

・現役の大学生で、頭が良さそうだから。（50代・女性）



4位には現役の大学生である芦田愛菜さんが選ばれました。若くして高い知性と品のある立ち振る舞いが印象的で、子ども目線に立って優しく教えてくれそうという期待が、親御さんからの票を集める結果となりました。



5位 松岡修造：9票



・熱血で、やる気を出させてくれそうです。（40代・女性）

・子供に寄り添ってもらえそうだから。（40代・女性）

・熱血で真面目な感じで、余計な考えや思想を教えたりしないで原則に則り教育すると思われるから。（60代・男性）



5位は熱血漢として知られる松岡修造さんです。松岡さんの全力の熱意とポジティブな声かけは、子どもの学習へのモチベーションを最大限に引き出してくれるだろうという強い期待が込められているようです。



【出典】

子どもの家庭教師をお願いしたい芸能人に関する調査／株式会社NEXER・家庭教師のラスト