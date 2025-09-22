ºòÇ¯·ëº§¤ÎËÙÅÄ°«¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥É¥ì¥¹»ÑÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦ÇÐÍ¥¤ÎËÙÅÄ°«¡Ê32¡Ë¤¬21Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆæ²ò¤ËÁ¸±¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÀ¤³¦¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤Ç¥¤¥Ã¥ÆQ¡ª¡Ù¡Ê¸å7¡§58¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ç¥³¥ë¥Æµ±¤¯¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÅö¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿ËÙÅÄ°«
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖËÙÅÄ¤µ¤ó²þ¤á¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿½ãÇò¤Î¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¤Ï¤¸¤±¤ë¾Ð´é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Î½ÐÀîÅ¯Ï¯¡Ê61¡Ë¤È¸«¤Ä¤á¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢ËÙÅÄ¤Î·ëº§¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤¬»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Æ¡ª¤µ¤¹¤¬¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¡×¡Ö°«¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥ì¥¹»ÑÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö°«¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¡¢ËÜÅö¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤â¤¦¤º¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¡¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯Èþ¤·¤µ¤Ç¤·¤¿¡¡¤Û¤ó¤È¤Ë²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡ª¤Þ¤¿¥É¥ì¥¹Ãå¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÙÅÄ¤Ï1992Ç¯10·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£2009Ç¯¤Ë¡ØÂè12²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÙËÜÁª½Ð¾ì¤òµ¡¤Ë»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¡£Î©¶µÂç³Øºß³ØÃæ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò³«»Ï¡£14Ç¯3·î¤è¤ê¡¢½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØCancam¡Ù¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡£24Ç¯4·î¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
