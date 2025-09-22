清流・仁淀川周辺を舞台に多彩な催しを繰り広げる「仁淀ブルー体験博２０２５」が２７日〜１１月２４日に開かれる。

高知県仁淀川町や越知町など流域６市町村でアクティビティーや食、歴史・文化などを楽しむ過去最多の計５７プログラムを企画。流域自治体などで構成する主催者の仁淀ブルー観光協議会は「秘境の中で日常をリセットしてみては」と呼びかけている。（小野温久）

体験博は今年で５回目で、テーマは「わたしの『最高』」。ＳＵＰ（サップ）とカヌーを融合させたような安定感抜群の乗り物で清らかな流れを体感したり、特産のマイタケやショウガを収穫したり。地元農家の案内で秘境の渓谷を散策、伝統の土佐和紙を使ったワークショップなど、清流とともに文化や地場産業などを体験できるプログラムを盛り込んでいる。

仁淀川は、国土交通省が公表する「水質が最も良好な河川」で２０２４年を含め過去に何度も選定されており、「奇跡の清流」と呼ばれる。体験博は毎年人気が上昇し、今年の全申込者数は昨年の５６７人をすでに超えた。仁淀ブルーをイメージした会員証などがもらえるファンクラブ（入会無料）も１０００人を突破した。

「仁淀ブルー」には外国人も注目。高知新港に寄港したクルーズ船の乗客がにこ淵や中津渓谷、安居渓谷を巡っており、貸し切りタクシーを利用する外国人は今年度に入り予約を含めて約６０人に上るという。

体験博を企画する同協議会の担当者は「流域で栽培されている土佐茶を売り込むイベントを充実させるなど、仁淀川の魅力をさらに広げていきたい」と話す。

各プログラムは体験博のサイトで詳細を紹介。すでに定員に達している企画もある。問い合わせは同協議会（０８８９・２０・９５１１）。