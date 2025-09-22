ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡¡°¦É²¤ÎÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¤Ç¹Ö±é¡¡Ãç´Ö¤ÎÂçÀÚ¤µÇ®ÊÛ¤·ºÃÀÞ¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ëÈë·í¤âÅÁ¼ø
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£²£²Æü¡¢°¦É²¸©Î©º£¼£ÅìÃæÅù¶µ°é³Ø¹»¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢º£¼£Åì¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÃ«¸¬¸ãÁí´ÆÆÄ¤È¡¢Êì¹»¡¦À¶¿åÅì¹â¹»¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿±ï¤«¤é°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¼Â¸½¡£¹â¹»»þÂå¤Ï£³Ç¯´Ö¡¢Æ±¤¸²¼½É¤Ç²á¤´¤·¤¿Ãç¤À¡£ÉðÅÄ»á¤Ï¡¢Ìó£¸£°£°¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤òÁ°¤Ë¡¡Ãç´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¡ÌÜÉ¸¤ò»ý¤ÄÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±É¸÷¤âºÃÀÞ¤âÃÎ¤ë¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ø¡¢ºÃÀÞ¤«¤é¤Î¾è¤ê±Û¤¨Êý¡¢ÌÜÉ¸¤ò»ý¤Ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡ÖºÃÀÞ¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë»þ¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¡¹¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤âÂç»ö¡×¤Ê¤É¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ëºß¹»À¸¤«¤éº£¼£¥¿¥ª¥ë¤òÂ£Äè¤µ¤ì¤¿¡£µì¸ò¤ò²¹¤á¤ë»þ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢½¼¼Â¤Î»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£